escuchar

Es la excusa que más suelen darme: “Tango, no tengo tiempo para entrenar con constancia”. Lo dicen mis alumnos y también mis seguidores, que sienten que no pueden comprometerse a una disciplina de entrenamiento regular. Y lo entiendo, porque el ritmo de la vida no siempre permite mantener esa asiduidad. A veces tenemos meses más llenos de reuniones y trabajos, otros incluso nos sentimos con menos energía y fuerza. Es entendible. Es la vida misma.

Lo que no está bien es tirar la toalla. Porque cuidarse y mantenerse activo es una tarea en la que podemos invertir a diario sin que exija tanto tiempo ni esfuerzo. Estoy hablando de lo que hoy se conoce como los snacks fitness o de ejercicio, pequeños momentos de entrenamiento que pueden desplegarse a lo largo del día sin requerir un compromiso extenso.

¿Cómo funciona? Es algo que vengo repitiendo hace años (aunque sin este nombre más marketinero con el que se lo conoce hoy): si aburre, cansa o no se puede hacer 20 minutos seguidos, se puede hacer 10 minutos en un momento y 10, en otro. Y sí, aunque se crea que no sirve de nada, es el acumulado lo que importa. Si, por ejemplo, se trabaja sentado durante varias horas delante de la computadora, se puede intercalar un snack de ejercicio por cada hora. Puede ser unos minutos de sentadillas o algunos abdominales o hasta unos jumping jacks. Son como ráfagas de ejercicio que ayudan a hacer circular la sangre, activar el metabolismo y cargar de energía.

Caminar al menos 10 minutos al día tiene un enorme impacto en nuestra salud

Los snacks fitness también pueden usarse en lo cotidiano mediante elecciones más saludables: caminar en lugar de manejar si se va pocas cuadras, usar las escaleras en lugar del ascensor, limpiar con energía y gran actitud para que insuma más calorías, cargar las compras en lugar de dejar que las lleve el repartidor.

Otro punto interesante es que si se entrena, este método también puede servir. Porque si se entrena una hora en el gimnasio pero después se está ocho sentado en la oficina, de todas formas se es sedentario, porque la ecuación no llega a ser favorable. Así que estos snacks fitness se vuelven más necesarios que nunca para una mejor salud y calidad de vida.

Las excusas engordan. Y también empeoran nuestro bienestar integral, alejándonos de la plenitud. Por eso, se puede no tener una hora entera, pero, ¿qué tal cinco minutos?

Temas FitnessBienestarEjercicio