Horóscopo: cómo será tu semana del 4 al 10 de enero 2026

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: El que apuesta por una ruptura debe hacerse cargo de las consecuencias. Lo más difícil ahora será conciliar el ideal con la realidad. Cuidado.

DINERO: Actuar sin dar aviso a los otros de sus próximos pasos puede hacer que los demás se sientan invadidos. Pregunte.

CLAVE DE LA SEMANA: Si las deudas se multiplican, empiece por saldar una.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Intranquilo si debe codearse con desconocidos. Los miembros del grupo buscarán tener mayor independencia. Llegue a acuerdos.

DINERO: Tendrá una situación mejor que la actual. Esté alerta con las finanzas, aun cuando todo parezca estar bajo control.

CLAVE DE LA SEMANA: Muévase velozmente, esquivando posibles trampas.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Hará lo necesario para defender su deseo de libertad. De maravillas con quienes más ama. Una reunión de familia aporta una alegría duradera.

DINERO: Las exigencias aumentarán mucho. Ideal para realizar contactos importantes que le den un envión a su carrera.

CLAVE DE LA SEMANA: Un buen corazón quebranta la mala racha. Generosidad.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Tenderá a molestarse con sus más fieles amigos. Los problemas del entorno absorberán gran parte de su energía. Intente protegerse más.

DINERO: Al servicio de personas prácticas que quieren resultados. Una mala asociación puede arruinar el mejor proyecto.

CLAVE DE LA SEMANA: Si vuelve un amor perdido, no se maree con recuerdos.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: No tome los conflictos a la ligera. Desencuentros varios. Frene a quien pretenda dirigir su vida. Con firmeza pero sin agredir.

DINERO: Algunos roces podrían retrasar la marcha de los negocios; evítelos a toda costa. Buen trato es la consigna.

CLAVE DE LA SEMANA: Ganará en sabiduría si deja de lado la ansiedad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Ante una encrucijada, ante un deseo que lo confunde. Amistad no es lo mismo que amor. El caos interno es breve. Gran contención familiar.

DINERO: Gran habilidad para pasar de las ideas a los hechos. El orden se impondrá y será lo que mantenga viva su eficiencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Dele esa segunda oportunidad a quien fallo una vez.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Más recursos emocionales para gestionar crisis, pero mucho por resolver. En casa habrá sinceramientos espontáneos altamente positivos.

DINERO: Deberá medirse con un par de competidores bien entrenados. Trabaje en grupo y triplicará las posibilidades.

CLAVE DE LA SEMANA: Salde sus deudas, en especial las que no son de dinero.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Podrá con los pequeños problemas domésticos que se presenten. Con dificultades o sin ellas, se abrirá camino. Evite discusiones por celos.

DINERO: Le harán una oferta valiosa que no debe dejar pasar. Negociará con notable inteligencia, aunque debe ser muy realista.

CLAVE DE LA SEMANA: Es un don saber cambiar de rumbo a tiempo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Una pequeñez puede generar malestar. Sea cuidadoso en su diálogo con gente susceptible. Buen intercambio con amigos del alma y familia.

DINERO: Un proyecto en marcha. Lo aguardan días de gran actividad y energía. No permita que presiones externas lo intimiden.

CLAVE DE LA SEMANA: No señale problemas a menos que tenga en vista soluciones.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: No podrá cambiar los sentimientos ajenos, así que haga lo que sienta con autenticidad pero sin presionar a nadie. Del caos al nuevo orden.

DINERO: Logra demostrar lo mucho que vale y estar a gusto con su trabajo. Salva escollos difíciles. Gente perjudicial queda atrás.

CLAVE DE LA SEMANA: Cooperación es la clave de su triunfo en esta etapa.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Aunque el mundo se venga abajo, seguirá con optimismo y una generosa actitud hacia los que tanto quiere. Celebra con sus mejores amigos.

DINERO: Muy bien encaminado. Dejará de ser un simple espectador de logros ajenos. Algunos reciben legados trascendentes.

CLAVE DE LA SEMANA: No tema repetir errores, usted cambió la perspectiva.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Cambios que atentan contra su lado conservador. El estado de bienestar se sostiene aunque de un modo diferente. Buena comunicación.

DINERO: La ansiedad es su enemiga. Las trabas burocráticas se suman y lo agotan, aunque los resultados lo compensarán.

CLAVE DE LA SEMANA: Desconfíe de quienes se abusan de su poder.