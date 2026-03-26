La legumbre que tiene más proteína que el pollo y aporta a la buena nutrición

La semilla tiene bajo contenido en grasa saturada que ayuda a reducir el riesgo de cardiopatías

EL TIEMPO (GDA) Escuchar Nota

La soya es una de las legumbres más conocidas en la actualidad, gracias a sus propiedades nutricionales que aportan al buen funcionamiento del organismo y al bienestar cardiovascular.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), este grano cuenta con altos niveles de grasas poliinsaturadas, fibra, minerales y vitaminas que pueden ayudar a reducir los riesgos de padecer una afección cardiaca. Además, poseen bajo contenido de grasa saturada.

Gracias a estas propiedades, la soya también ayuda a disminuir el colesterol malo, sustancia que se puede acumular en las arterias y reducir el flujo sanguíneo desencadenando ataques cardíacos, obesidad y problemas de circulación, entre otros.

“Los alimentos a base de soya han sido relacionados con menores tasas de cardiopatías e incluso pueden ayudar a reducir el colesterol”, señala el portal de la Sociedad Americana de Cáncer.

También conocida como soja, esta legumbre puede ayudar al bienestar de la salud hormonal, sobre todo en las mujeres, pues contiene un tipo de fitoestrógenos, llamados isoflavonas, que colabora en reducir los síntomas climatéricos, como los sofocos, durante la menopausia.

Los alimentos a base de soya han sido relacionados con menores tasas de cardiopatías INTA

Este beneficio se puede aprovechar gracias a sus vitaminas y su alto porcentaje proteico, el cual es más alto que el del pollo. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura, USDA estadounidense, 100 gramos se soya contiene 36 gramos de proteína; 100 gramos de pollo posee nada más que 27 gramos de proteína.

Así lo confirma la Sociedad Americana de Cáncer, que explica que esta semilla pueden cumplir con un nivel proteico, en caso de reemplazar la carne, pero esto ya es conforme al caso de cada persona y las necesidades de su organismo, según las recomendaciones de los expertos.

100 gramos se soja contiene 36 gramos de proteína

“Los alimentos a base de soya son una excelente fuente de proteína, especialmente cuando sustituyen o complementan a otros alimentos menos saludables, tales como las grasas animales y las carnes rojas o procesadas”, señala la entidad en su página oficial.

Los productos en los que se puede encontrar la soya varían en su proporción, pues no en todos se contienen la misma cantidad de la legumbre.

Sin embargo, los alimentos donde mayor tiene presencia este grano son: harina de soya, tempeh, semilla de soya entera, tofu, leche de soya y aislados de protéina hechos a base de la semilla, de acuerdo con ‘MedlinePlus’.

Recuerde que esta semilla no suple otro alimento y que antes de añadirla a su dieta debe consultar con su médico, de qué manera puede resultar más beneficiosa para su organismo y su bienestar.

Por Nathalia Gómez Parra