Día de la palta: 10 Avocado Toast para armar una ruta y 3 platos singulares de yapa

LA NACION

La palta, avocado, aguacate, abacate y como cada idioma la denomine, ha sido desde hace años la debilidad de la gastronomía, sin importar su origen. Desde los guacamoles mexicanos, las piezas de la comida nikkei, y las meriendas y desayunos de diferentes regiones, la han incluido en sus menús. Y aunque Australia y México se disputan su origen y en Estados Unidos se acreditan el volverlo popular, fue el “avocado toast” el que definitivamente lo convirtió en el bocado para toda hora. Entre alrededor de 200 y 350 calorías, según sus ingredientes, es el compañero ideal de un café, limonada o lo que a cualquier fan de la palta le inspire. Algunas opciones para probar las más sabrosas variantes.

Con pan integral casero y semillas de sésamo

Sellado con aceite de oliva a la plancha

Así hacen al Avocado Toast en il Quotidiano: con pan artesanal integral, sellado con aceite de oliva a la plancha en ambas caras para que quede crocante. “Luego agregamos yogur griego casero hecho en il Quotidiano, una palta fileteada que recubre toda la superficie del pan y sobre ella, detallan, un huevo Mollet para darle untuosidad, semillas de sésamo tostadas y tomates Cherry. El toque final: sal, aceite de oliva y pimienta en grano recién molida. Instagram: @il_quotidiano

El clásico con café de especialidad

Ideal con flat whites y macchiatos

Se convirtió en el compañero ideal del café de especialidad, y así lo evidencia AVG Electric Café, que desembarcó hace muy poco en el polo gastronómico de los Arcos del Rosedal y, en un ambiente moderno, relajado y rodeado de verde ofrece su versión más tradicional del Avocado toast con abundante palta pisada con lima y condimentos, un tibio huevo de campo poché, con semillas de zapallo tostadas por encima,y servido sobre una tostada de pan de masa madre hecho en el local. Su mejor maridaje: flat whites, macchiatos, lattes y cold brew preparados con granos de Colombia y Brasil en una máquina Espresso traída de Nápoles. Instagram: @avgelectriccafe

Con sal marina y un toque de peperoncino

Las láminas de rabanito aportan frescura al Avocado Toast

Sobre una tostada de pan de semillas de elaboración propia, en Ninina, untan una ingente cantidad de palta pisada con jugo de lima, aceite de oliva extra virgen y sal marina. La condimentan con peperoncino, que realza los sabores y le da un picor sutil, y la terminan con hojas de cilantro, rodajas de pepino y láminas de rabanito para sumar frescura. Entre otras opciones le pueden agregar salmón ahumado o un huevo poché. La sirven en dos triángulos y es perfecto como snack saludable. Disponible también para delivery y take away. Instagram: @ninina.arg

Tomate concassé y tostado

En Bilbo Café se sirve sobre pan de molde tostado

Aunque es un clásico y en Bilbo café siempre lo recomiendan con capuccino, el corte de sus tomates cherry, el tradicional concassé que implica transformarlo en cubos pequeños, luego de sacarle la piel y las semillas, lo distingue de la mayoría. De todas formas, no falta el huevo poché y se sirve sobre pan de molde casero y tostado. Instagram: @bilbocafe

Huevos revueltos, dambo y pan brioche

Pan brioche para esta versión de Chungo

Para los fanáticos de la “tostada con palta”, Chungo tienen dos opciones: el clásico Avocado Bread en pan integral de molde con palta hass triturada, huevo y semillas de sésamo; y un tentador Avocado Brioche servido en pan brioche tostado con mucha palta, queso dambo y cremosos huevos revueltos, acompañado de papas asadas o un mix de hojas verdes. Instagram: @heladoschungo

Una opción Plant Based

Mudra y su tartar de palta para el Avocado Toast

Una coordenada sugerida para adentrarse en la gastronomía plant-based, que rechaza los ingredientes de origen animal y aboga por el uso de ingredientes orgánicos y de estación es Mudra. Su propuesta luce creaciones de autor para almorzar y cenar, pero también para el desayuno y la merienda como su Avocado Toast que combina un fresco tartar de palta con “queso de cabra” a base de almendras, pepino, finas láminas de rabanito, brotes y flores comestibles sobre dos rodajas de pan multicereal artesanal. Se puede pedir sólo o probar dentro del brunch para dos personas que se sirve los fines de semana con quesadillas, pancakes, french toasts y frittata. Instagram: @mudraplantbased

De guacamole

Casi como un almuerzo ligero

Si se sale por Zona Norte se puede parar en cualquiera de las cuatro sedes de Blossom donde su Avocado Toast es súper contundente y bien podría oficiar de almuerzo ligero. Se realiza con un tostón tibio de pan de campo casero (que sale de su horno a leña) y lleva queso crema, guacamole hecho con palta Hass, una capa de rodajas de tomate fresco y un huevo soft por encima. Para acompañar con cafés, jugos naturales, batidos frutales y milkshakes. Instagram: @blossom.resto

Pan de semillas y huevo a la plancha

Con huevo a la plancha y yema jugosa

La Avocado Toast de París Crepas, lleva una tostada de pan integral con semillas (elaborado por ellos mismos con lino, sésamo, amapola, girasol y amaranto), puré de palta Hass preparado en el momento con oliva y sal, un huevo a la plancha con yema jugosa y semillas de sésamo crocantes. Se puede pedir durante todo el día y también forma parte del Combo Desayuno y el Brunch Bonjour, disponibles para consumir en salón y para llevar. Instagram: @pariscrepas

Huevos revueltos o poché con vista al río

La palta y sus versiones en los Avocado Toast

Para disfrutar al estilo picnic de cara al río, el restaurante Tribu tiene una amplia propuesta con opciones tradicionales para toda hora del día. Si bien su especialidad son los platos de la parrilla y al horno de barro, durante la mañana y la tarde sirven desayunos y meriendas donde resalta la famosa Avocado Toast: una tostada de pan integral de molde untada con queso crema, seguida de una crema de palta Hass con tomates cherry orgánicos, topping de huevos de campo que se pueden pedir revueltos o poché y mix de semillas. Instagram: @tribu_ba

Huevos fritos en pan de papa

El clásico Avocado Toast americano

Inspirado en la cultura Pop de Estados Unidos, en el restaurante-bar Rocky no podía faltar este snack típico que acá realizan con tostadas de pan de papa de la casa, palta pisada y dos huevos fritos como broche de oro. Se termina con un mix de semillas por encima y se sirve sobre un colchón de lechugas verde y morada. Para probar en su salón que traslada a los años 80 y 90 o para hacer take away. Instagram: @rockyrestaurantbar

3 platos diferentes para amantes de la palta

El chirasi

Dos propuestas nikkei: El chirashi es un plato japonés tradicional que tiene una versión con Tartar de Palta sobre Shari (el arroz que se utiliza para el sushi). Se sirve a modo de entrada y se pueden comer como un snack o tacos con algas Nori cortadas, como si fuesen un taco, o en formato de un pequeño poke. Y el avocado brasa es el nigiri estrella para las personas vegetarianas, sobre una base de arroz shari, con palta sopleteada y con una Salsa Rayu, a base ajos fritos, almendras, cebollas, ajíes peruanos deshidratados, aceite de sésamo y verdeo. Instagram: @osakabsas

El Avocado Brasa

El detalle inspirador: a veces solo basta con un cuidado toque para que un plato transforme su sabor sin traicionar su origen. Es el caso de la ensalada rusa de Paquito. Entre sus opciones de platitos para pedir, se encuentra este clásico reversionado. Intagram: @xpaquitobarx