7 alimentos que aumentan los calambres y la hinchazón estomacal

Aunque la mayoría de los alimentos considerados saludables aportan nutrientes esenciales, en algunas personas pueden generar molestias digestivas como cólicos, hinchazón y gases.

La causa suele estar en ciertos carbohidratos llamados FODMAP, presentes en frutas, verduras, cereales y legumbres. Estos compuestos no siempre se digieren por completo y, al fermentarse en el intestino, producen síntomas incómodos.

En otros casos, el exceso de sal, las bebidas carbonatadas, los alimentos procesados o la intolerancia a la lactosa también pueden agravar la sensación de inflamación abdominal.

¿Por qué algunos alimentos causan cólicos e hinchazón?

La hinchazón abdominal y los cólicos suelen estar relacionados con la forma en que ciertos alimentos se digieren. Muchos contienen azúcares y fibras fermentables que no se absorben del todo en el intestino delgado.

La hinchazón abdominal y los cólicos suelen estar relacionados con la forma en que ciertos alimentos se digieren Getty Images

Al llegar al colon, estos compuestos son fermentados por bacterias, lo que genera gases, dolor y sensación de distensión. A esto se suman factores como la retención de líquidos por exceso de sodio, el consumo de bebidas carbonatadas o la intolerancia a compuestos como la lactosa y el gluten.

Los siete alimentos más comunes que empeoran los síntomas

En la rutina diaria, algunos alimentos muy comunes en la mesa pueden desencadenar gases, cólicos o sensación de llenura. A continuación, se destacan siete de los más frecuentes y las razones por las que conviene moderar su consumo:

1. Porotos: aportan proteínas y fibra, pero contienen azúcares como los alfa-galactósidos que fermentan en el intestino y producen gases. Para disminuir el malestar, se recomienda remojarlos al menos 12 horas y cambiar el agua de cocción.

2. Lentejas: tienen un alto valor nutricional, pero al igual que los porotos, contienen FODMAP que generan cólicos e hinchazón en personas sensibles.

3. Brócoli y otras crucíferas: verduras como el brócoli, coliflor o las coles de bruselas son nutritivas, pero difíciles de digerir para algunos. Cocinarlas puede disminuir el malestar.

4. Cebolla: sus fibras solubles pueden provocar gases y dolor abdominal, sobre todo si se consume cruda.

5. Ajo : al igual que la cebolla, contiene compuestos que fermentan en el intestino y causan gases. Cocinarlo suaviza sus efectos, aunque no siempre los elimina.

6. Trigo: además del gluten, el trigo contiene carbohidratos fermentables que ocasionan hinchazón. Sustituirlo por avena, arroz o quinua puede ser una opción.

7. Manzana: aunque es saludable, su fructuosa y fibra generan fermentación intestinal. Al hornearla o cocinarla se facilita la digestión.

Mantener una dieta equilibrada, cuidar las porciones y observar las reacciones del cuerpo son pasos clave para prevenir la hinchazón y los cólicos. En casos de síntomas persistentes, lo más recomendable es acudir a un especialista en salud digestiva.

La relación entre los alimentos y la salud digestiva demuestra que incluso productos considerados saludables pueden generar malestar dependiendo de cada organismo. Identificar los desencadenantes personales y reconocer que no todas las dietas funcionan igual para todas las personas es fundamental para mantener el bienestar.