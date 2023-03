Cómo comer para llegar a los 100 años

escuchar

Aproximadamente el 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y más de un tercio son obesos. Las tiendas y supermercados están inundados pasillo tras pasillo de comidas poco saludables como papas fritas, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Abundan los estímulos para comer de forma poco saludable, pero si esta es la dieta arquetípica de uno, argumenta Dan Buettner en “The Blue Zones American Kitchen” -un trabajo de reportaje antropológico que se hace pasar por un libro de cocina-, se están tomando decisiones equivocadas.

El Sr. Buettner estudia y escribe sobre las “Zonas Azules”, áreas donde las personas tienden a vivir una vida larga y saludable, con un número inusualmente alto de personas centenarias y una larga esperanza de vida en la mediana edad. En este libro él encuentra los principios de las dietas de la Zona Azul (muy poca carne y alimentos procesados, con la mayoría de las calorías provenientes de granos integrales, verduras, tubérculos, nueces y porotos) en las cocinas de cuatro grupos demográficos: nativos americanos, afroamericanos, latinos y asiático-americanos.

Las recetas que presenta el Sr. Buettner no representan necesariamente lo que la mayoría de las personas en estos grupos realmente comen. Por una variedad de razones, por ejemplo, los nativos americanos y los latinos sufren tasas de obesidad más altas que los blancos no hispanos, lo que probablemente no sería el caso si todos comieran como se recomienda en este libro. Pero, históricamente, cada uno de estos grupos tenía cocinas saludables, y el Sr. Buettner habla con personas que intentan revivirlas.

La cocina afroamericana a menudo es injustamente difamada por depender demasiado de los alimentos fritos y procesados. Buettner dice que este aspecto es un resultado de la Gran Migración, cuando los negros dejaron abundantes jardines en el sur, que proporcionaban verduras, frijoles y tubérculos para ir a las ciudades industriales del norte. Y así, las recetas en esta parte del libro presentan cultivos como la okra, la col rizada y el arroz Carolina Gold, una deliciosa variedad de África occidental. Todos estos jugaron un papel crucial en las dietas de los afroamericanos durante siglos.

Por diversas que sean las recetas recopiladas aquí, la mayoría se basa en productos frescos de temporada, a menudo de cosecha propia. El Sr. Buettner cuenta sobre la confusión que tuvo cuando siguió las instrucciones de su gps para encontrarse con una mujer Hmong en su jardín y terminó en el estacionamiento de Target, una tienda departamental. Detrás de una hilera de árboles, encontró un jardín de dos hectáreas comprado por refugiados Hmong -etnia asiática- en la década de 1970 que, según él, “parecía Camboya porque estaba repleto de campos de melón, calabacín y mucha gente caminando con cestas de mimbre”.

Él dice que el encuentro lo dejó convencido de que “hay mucho genio culinario en los Estados Unidos que se alinea perfectamente con los patrones dietéticos que produjeron a los humanos más longevos de la historia. Es muy fácil si uno lo busca”. Pero la verdad es un poco más complicada. Para los urbanitas sin jardín, estas recetas pueden resultar costosas y consumir mucho tiempo. Y como lo atestigua el otro trabajo de Buettner sobre Blue Zones, la comida es solo una parte del rompecabezas de la longevidad. Los centenarios tienden a vivir vidas activas y decididas centradas en la familia y la comunidad.

Así que este libro no es un atajo para un cumpleaños número 100. Pero cualquiera que quiera tener una oportunidad de alcanzar ese número probablemente debería comer menos carne y más legumbres y granos integrales.

The Economist

