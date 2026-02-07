La alternativa natural al Ozempic que podrían haber descubierto los científicos

Un grupo de científicos podría haber identificado una forma de regular naturalmente los niveles de azúcar en sangre y el deseo por azúcar, de manera similar al efecto de medicamentos como el Ozempic. Según un estudio reciente realizado en ratones y humanos y publicado en la revista científica Nature Microbiology, la clave para activar este proceso natural es un microbio intestinal y los metabolitos que produce durante la digestión.

Investigadores de la Universidad de Jiangnan, en China, descubrieron que al aumentar la abundancia de este microbio intestinal en ratones diabéticos, se puede “orquestar la secreción del péptido-1 similar al glucagón”, conocido como GLP-1.

Medicamentos como la semaglutida, el principio activo del Ozempic y el Wegovy, imitan la acción del GLP-1 en el cuerpo. Esta hormona, producida naturalmente, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y la sensación de saciedad. Su liberación se estimula por ciertos alimentos y microbios intestinales. Sin embargo, en personas con diabetes tipo 2, la función del GLP-1 suele estar afectada, dificultando el control de los niveles de azúcar en sangre. Por eso, el Ozempic funciona como tratamiento y, aunque es altamente efectivo, algunos investigadores están buscando formas de estimular al cuerpo para que produzca más GLP-1 de manera natural.

“Un conjunto de investigaciones ha revelado que nuestro deseo por ciertos alimentos surge de señales enviadas por el intestino, un órgano clave en la transmisión de las preferencias alimentarias”, explican los autores. “Sin embargo, aún no está claro qué genes, flora intestinal y metabolitos en el microambiente intestinal están involucrados en la regulación de la preferencia por el azúcar”.

La nueva investigación sugiere que microbios intestinales como el Bacteroides vulgatus y sus metabolitos pueden influir en el deseo de consumir dulces. En los experimentos, si los ratones no podían producir una proteína intestinal llamada Ffar4, se observaba una disminución en las colonias de B. vulgatus. Esto, a su vez, reducía la liberación de una hormona conocida como FGF21, que está vinculada al deseo de consumir azúcar.

En estudios con ratones tratados con agonistas del GLP-1, los investigadores descubrieron que los medicamentos estimulaban el FGF21. No obstante, en humanos, algunos estudios sugieren que quienes tienen variantes genéticas relacionadas con el FGF21 tienen aproximadamente un 20% más de probabilidad de consumir grandes cantidades de dulces.

En un análisis de sangre de 60 participantes con diabetes tipo 2 y 24 personas sanas, los investigadores encontraron que las mutaciones en Ffar4, que reducen la producción de FGF21, están relacionadas con una mayor preferencia por el azúcar, “lo cual podría ser un contribuyente importante al desarrollo de la diabetes”. Además, el microbioma intestinal podría ser un mediador clave en este proceso.

Los investigadores observaron que cuando los ratones eran tratados con un metabolito de B. vulgatus, se incrementaba la secreción de GLP-1, lo que a su vez disparaba la secreción de FGF21. Esto resultaba en un mejor control del azúcar en sangre y una menor inclinación hacia el azúcar.

Aunque todavía no se sabe si estos hallazgos son aplicables a los humanos, los autores afirman que su estudio “proporciona una estrategia prometedora para la prevención de la diabetes”.