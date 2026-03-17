Para mayores de 40 años: esta es la infusión que toda persona a partir de esta edad debe tomar para reducir inflamaciones

El especialista en Medicina Biológica y Homotoxicología, Francisco Cañón, más conocido en redes sociales como ‘Doctor Digestivo’, comentó cuál es la infusión ideal para reducir la hinchazón abdominal, disminuir la retención de líquidos, reducir la glucosa y favorecer la salud urinaria, entre otros beneficios.

Esta bebida es ideal para las personas mayores de 40 años, por todos los beneficios que aporta a la salud y que siempre recomienda a sus pacientes.

A partir de esta edad, el cuerpo comienza a experimentar cambios metabólicos, hormonales y celulares, pérdida de masa muscular y alteraciones en la piel, entre otros, por lo que son importantes las visitas constantes al médico.

Esta es la infusión que recomienda el médico

De acuerdo con Cañón, las personas solo deben conseguir jengibre, hojas de laurel, limón y anís estrellado.

El siguiente paso es dejar hervir los ingredientes durante diez minutos, luego dejar reposar y, por último, agregar la flor de jamaica para así aprovechar todos los beneficios.

La infusión debe tener: jengibre, hojas de laurel, limón y anís estrellado Shutterstock

“Esta infusión ayuda a disminuir la inflamación abdominal y de las extremidades; de igual manera, reduce el nivel de glucosa, favorece la diuresis o el funcionamiento adecuado de los riñones y, finalmente, descongestiona a nivel pulmonar”, explicó.

Además, el ‘Doctor Digestivo’ comentó que esta bebida se puede tomar a cualquier hora del día y durante el tiempo que la persona lo considere necesario, especialmente si tiene más de 40 años. “El cuerpo lo agradece”, comentó.

Si bien es cierto que esta bebida contiene muchos beneficios para la salud, es importante que, antes de consumirla, verifique que no se sea alérgico a ninguno de los ingredientes.