¿Puedo desintoxicarme si solo consumo jugos? Esto dicen los expertos

En las redes sociales, los entusiastas de las dietas afirman que los residuos de semillas de papaya combaten a los parásitos. Una usuaria de TikTok cuya cuenta está dedicada a la pérdida de peso afirma que, si preparás un batido de jugo de limón, ananá, jengibre y pepino, licuado hasta hacer espuma, y lo tomás dos veces al día, podés bajar hasta cinco kilos en una semana. Unos ”elíxires” de sabor intenso prometen reajustar el intestino, mientras que un conjunto de seis bebidas diarias (a base de jugo de zanahoria, de manzana y jugos de verduras verdes, entre otros) conforman “la depuración para la delgadez”. Los famosos también han apostado por este tipo de dietas, como Beyoncé y Gwyneth Paltrow, quien anuncia con regularidad los productos “desintoxicantes” de su marca de estilo de vida, Goop.

Todos los años, el mundo del bienestar promueve las “depuraciones”, “desintoxicaciones” o “limpiezas” que a menudo son dietas líquidas que consisten principalmente en jugos de frutas y verduras. Los fabricantes dicen que con un día o tres (u ocho) de hacer todas las comidas solo con productos bebibles se pueden eliminar todas las toxinas del cuerpo; la piel se aclara y el estómago se reduce y la persona se va a sentir más o menos puro.

No obstante, hay muy pocas pruebas que respalden estas afirmaciones. “No hay estudios relevantes sobre la mayoría de los detox que existen”, aseguró Melinda Ring, especialista en medicina integral de Northwestern Medicine; sin embargo, algunas personas afirman que se sienten mejor cuando se hacen una depuración de este tipo: duermen mejor, tienen más energía o piensan con más claridad. Los expertos en nutrición aseguran que las personas que prueban estas depuraciones pueden reportar beneficios positivos a corto plazo, pero no debido a la bebida específica que están tomando. Además, estas depuraciones conllevan muchos riesgos. A continuación, todo lo que hay que saber al respecto.

¿Necesita desintoxicarse?

El asunto de la “limpieza” proviene de la idea de que se acumulan toxinas nocivas en el cuerpo y que el secreto para mejorar la salud es expulsarlas. “La gente tiene esta idea mágica de que lo que hay en el cuerpo son armas de destrucción masiva y que desecharlas de alguna manera va a mejorar la situación”, señaló Gerard Mullin, profesor adjunto de Medicina en Johns Hopkins Medicine, especializado en gastroenterología.

Pero nuestro cuerpo tiene muchos filtros, comentó Beth Czerwony, dietista certificada del Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland. Los riñones, el hígado, la piel y la vejiga se encargan de eliminar toxinas y desechos. “La gente suele olvidarlo”, afirmó Czerwony. “Nuestro cuerpo es una máquina tan maravillosa que se autorregula”.

Tampoco hay investigaciones sólidas que demuestren que los principales ingredientes de muchas depuraciones, como el limón y el vinagre de sidra de manzana, aceleren el metabolismo o ayuden a procesar los residuos con mayor rapidez, comentó Ring.

Muchas depuraciones suelen presentarse en forma de dietas líquidas, las cuales los consumidores creen erróneamente que restablecerán su tracto gastrointestinal, explicó Czerwony. También piensan que permitirán al organismo absorber los nutrientes con mayor eficacia cuando vuelvan a consumir alimentos sólidos, y que, por lo tanto, beneficiarán la salud en general. Esta información no es correcta, aseguró, ya que el organismo absorberá los nutrientes de todos modos; con frecuencia, es necesario contar con la fibra de los alimentos sólidos.”

¿Y si el jugo de apio, la kombucha, el carbón activado, el CBD, la cúrcuma, el aceite de pescado, la clorofila, el ayuno intermitente, la dieta keto, los probióticos, las leches vegetales, el colágeno, el IMC, el café, la sábila, la inmersión en agua helada, los corsés, el musgo marino…es una estafa? El bienestar, con datos.

¿Le van a cambiar la vida estas tendencias o solo le harán gastar en vano? ¿Por qué una depuración le hace sentir bien?

Hay un efecto placebo que va de la mano con hacer una depuración, afirmó Ring. “Si estás convencido de que una limpieza te hará sentir mejor, podrías hacerte creer que de verdad te estás beneficiando de ella”, explicó.

Czerwony planteó que un régimen así también puede ayudar a que los niveles de energía de algunas personas sean más constantes, debido a lo que están eliminando de sus dietas y no a lo que están añadiendo. Cuando las personas optan por una depuración, suelen beber más agua y consumir menos azúcar añadida de lo que hacen normalmente, dijo Czerwony. Si acostumbran comer alimentos pesados y procesados y los cambian por licuados a base de frutas y verduras, se benefician de la reducción de azúcares añadidas y grasas. Los alimentos abundantes en carbohidratos refinados, como el pan blanco y la repostería, disparan el nivel de azúcar en sangre y luego los niveles de energía se desploman cuando vuelve a bajar la glucosa.

Pero mientras algunas personas se sienten con más energía durante una limpieza, otras pueden sentirse agotadas y tener dificultades para pasar el día debido a las pocas calorías que consumen, explica Czerwony. Algunas personas experimentan dolores de cabeza y se vuelven irritables; también pueden desarrollar diarrea o estreñimiento.

“En estos programas de depuración no hay ningún componente respaldado por la ciencia que te haga más saludable”, expresó Czerwony. Una revisión de 2014 de estudios anteriores sobre régimenes tipo desintoxicación con jugos encontró que la investigación era en gran parte defectuosa; una revisión separada de 2017 encontró que las dietas de jugos y desintoxicación condujeron a la pérdida de peso durante períodos cortos de tiempo debido a las pocas calorías que los participantes consumieron mientras estaban en ellos, pero estos tendieron a experimentar un aumento de peso una vez que reanudaron la alimentación normal.

Czerwony plantea que con las dietas a base de jugos, se logra reducir e consumo de alimentos pesados y procesados y aumentar la ingesta de frutas y verduras shutterstock - Shutterstock

“Si va a hacer una depuración, elige una que no dure más de tres días”, aconsejó Czerwony. La limitación temporal es importante para evitar carencias de nutrientes y desequilibrios en los niveles de electrolitos. “También es fundamental que te asegures de no consumir niveles peligrosos de frutas y verduras, lo que puede parecer ilógico. Algunos informes han revelado que las personas que hacen dietas de desintoxicación con jugos pueden desarrollar problemas renales, porque ciertas verduras como las espinacas tienen un contenido elevado de oxalato y los niveles altos de oxalato pueden causar cálculos renale”s, dijo Mullin.

“No se limitan a tomar un licuado, sino que viven de ellos”, explicó. “Algunas personas se exceden”.

Cualquier supuesto beneficio de una depuración temporal con jugos no va a contrarrestar los efectos de una dieta poco saludable, aseveró Ring. De acuerdo con Czerwony, para incorporar hábitos más saludables a largo plazo es necesario eliminar, en la medida de lo posible, los alimentos procesados y envasados, e ingerir las cinco raciones recomendadas de frutas y verduras al día. Optar por los carbohidratos complejos, como los cereales integrales, en lugar de la harina procesada, y comer alimentos abundantes en fibra, como los frutos secos, legumbres y manzanas, que ayudan a regular el tracto gastrointestinal. Un nivel moderado de ejercicio y dormir bien también pueden darte más energía a lo largo del día, pero no es necesario recurrir a una desintoxicación para sentirte mejor. Como dice Mullin, “el cuerpo sabe cuidarse solo”.

The New York Times