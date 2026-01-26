¿Qué tan saludable es comer maní japonés?

Los maníes japoneses son un bocadillo popular. Su sabor ligeramente dulce, de textura crujiente y precio accesible los convierte en el snack predilecto de muchas personas, pero ¿qué tan saludables son?

Bokksu, página especializada en la venta de snacks y productos de origen asiático, señala que los maníes japoneses se elaboran con una masa de harina de trigo, luego se fríen en aceite y se les da un toque de sabor con salsa de soja.

Debido a su método de preparación, en el que se utiliza aceite para lograr una cubierta crujiente, muchas personas se preguntan si realmente son una opción adecuada para consumir.

En realidad, esto depende de los ingredientes y tipo de preparación. Sin embargo, la mayoría de fabricantes incluyen en su receta salsa de soja, azúcar, harina de trigo y harina de arroz.

Aproximadamente, una porción de 100 gramos aporta lo siguiente, basado en cálculos del contador online Fitia:

465 calorías

19.2 g de proteínas.

31.6 g de carbohidratos.

26.4 g de grasas.

Y en promedio, contienen un valor de 2 g de grasas saturadas, 3.5 g de azúcares y 173.5 mg de sodio, ingredientes que no tienen un valor nutricional destacado.

De hecho, NutriRanker, sitio enfocado en la evaluación nutrimental de alimentos, posiciona a los maníes japoneses en la “categoría D” dentro de su escala de calidad, esto debido a su alto contenido de azúcar, sal y grasas poco saludables.

Por lo anterior, se recomienda limitar su consumo, ya que un exceso puede contribuir a problemas de salud.

¿Cuáles son los beneficios de comer maníes japoneses?

A pesar de la calificación otorgada por sus componentes nutrimentales, NutriRanker señala que, por sí solos, los maníes son fuente de proteínas vegetales y grasas saludables, nutrientes que contribuyen a la saciedad y proporcionan energía.

También puntualiza que pueden ser una fuente útil de fibra, lo que favorece la salud digestiva. Y debido a la presencia de hierro y potasio, apoyan al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y muscular.

Por su parte, Bokksu afirma que, a diferencia de otros snacks, los maníes japoneses tienen menos calorías. Esto podría convertirlos en una opción ligera para quienes buscan un bocadillo saludable, siempre y cuando se consuman con moderación.

¿Cuáles son las desventajas de comer maní japonés?

Al igual que la mayoría de frutos secos, los maníes japoneses contienen grasa. Y el problema es que su capa externa frita los hace menos nutritivos que los maníes naturales o sin procesar.

De igual manera, NutriRanker añade que sus niveles altos de sodio pueden ser preocupantes para quienes tienen problemas de hipertensión. Mientras que los azúcares añadidos incrementan el contenido total de carbohidratos, lo que debe ser tomado en cuenta por personas con restricciones dietéticas específicas.

La clave está en consumir este snack con moderación, considerando porciones adecuadas según las necesidades individuales. Desde luego, es importante combinarlo con frutas o verduras para equilibrar su perfil nutricional.

Finalmente, elegir versiones sin sal o con bajo contenido de sodio puede ayudar a reducir sus efectos negativos, sin necesidad de eliminarlo de la dieta.

¿Cuál es el origen?

Pese a su nombre, los maníes japoneses son de origen mexicano. Yoshigei Nakatani, inmigrante japonés que vivió en México y se dedicaba a la fabricación de dulces, incorporó sabores tradicionales de su país a los bocadillos locales, honrando sus raíces.

Con el paso del tiempo se integraron a la cultura popular, siendo uno de los snacks favoritos de muchas personas. Y al consumirlos con moderación, pueden saciar el hambre de manera económica y deliciosa.