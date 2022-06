Abuelo asesino: el Fiscal General de Bahía Blanca explicó por qué el acusado no está detenido

El Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, habló esta mañana con una radio local y explicó los motivos por los que el abuelo que asesinó de cinco disparos a su nieto que lo había agredido físicamente fue liberado, a pesar de que fue acusado de “homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”.

En una entrevista con “Bahía Hoy”, Fernández explicó: “Está imputado de un delito, más allá de que haya legítima defensa o no, o que la haya excedido. La imputación es exceso en la legítima defensa y tiene una pena menor”.

Brian Alexis Batalla Verna, de 29 años, era el nieto de Domingo Faustino Verna, de 76 años. El lunes murió tras enfrentarse con su abuelo, y el enfrentamiento quedó filmado por una cámara de seguridad. El joven discutió con el adulto mayor y luego le pateó la puerta de la vivienda. Entonces, el agresor salió con un arma y lo ejecutó.

El Fiscal General agregó sobre la libertad del hombre de 76 años: “Es la que prevé el Código para el delito culposo, con lo cual puede transitar el proceso en libertad. Habrá que ver si con el correr de los días esta calificación se mantiene o se modifica, porque se ha dado en los primeros momentos de la investigación. Por eso puede variar la prueba, mantenerse o robustecerse, dependerá del desarrollo de la causa”.

Fernández luego contó en qué casos se aplica el criterio de “legítima defensa”: “Para poder comprenderlo hay que tener en claro cuándo se da. El Estado no ampara los homicidios, no le es irrelevante que una persona mate a otra. Lo que ocurre es que en ciertas situaciones conflictivas el Derecho se resigna a otorgar un permiso para realizar una conducta que en principio estaba prohibida. Aquí parte la calificación de legítima defensa, cualquiera puede obrar en defensa propia o de sus derechos, pero se requieren tres condiciones: una agresión ilegítima, que un tercero nos agreda en nuestra persona o derechos, la segunda es la necesidad racional para impedir o repeler esa agresión , lo cual muchas veces se confunde con proporcionalidad”.

“La Ley autoriza, por ejemplo, a que se mate para proteger la propiedad. Para eso tiene que haber una necesidad racional del medio, es decir, que no haya un medio menos lesivo pero igual de eficaz. El Estado tampoco obliga a que las personas corran riesgos, por eso el medio menos lesivo pero igual de eficaz. En la legítima defensa rige un principio de que nadie está obligado a soportar lo injusto. A veces se piensa o analiza la necesidad racional como si se requiriera una proporcionalidad y eso es erróneo”, dijo el funcionario judicial y luego ejemplificó: “Si una persona tiene una contextura física menor, es más débil que un tercero, no se le puede exigir que repela un ataque con golpes de puño porque va a perder. Lo necesario en esa circunstancia es que recurra a un arma”.

Fernández sumó: “El tercer requisito que es importante es la falta de provocación suficiente. La ley otorga ese permiso siempre que no hubiera provocación suficiente. Es decir, que el sujeto que se defiende no haya provocado la agresión. No podría entrar en el exceso de la legítima defensa porque previamente hay que estar dentro de ello”.

La muerte que quedó grabada

El hecho ocurrió en una casa de la calle Cobián al 600, de Bahía Blanca, donde el sospechoso se encontraba junto a su nieto. Un jefe policial detalló que, aparentemente, durante una discusión, el mayor de los hombres le disparó al joven, quien murió a raíz de las heridas sufridas.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911 acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 4ª, con jurisdicción en la zona, quienes hallaron tendido en el piso el cuerpo del menor de los Verna.

Conmoción en Bahía Blanca: un abuelo mató a su nieto de cinco tiros en medio de una discusión

Tras el episodio acudió al lugar personal médico, de Policía Científica y el fiscal Viego, quien dio diversas instrucciones para detener como sospechoso al abuelo de la víctima.

Durante una inspección en la finca, los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre .32, al parecer utilizado para cometer el hecho, y hasta un palo de escoba quebrado.