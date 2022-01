Asesinato en Playa del Carmen: la familia de Federico Mazzoni no cree que se pueda esclarecer el homicidio

CÓRDOBA.- La familia de Federico Mazzoni, el cordobés de 47 años asesinado a balazos en el baño del Mamita’s Beach Club en Playa del Carmen, México, no tiene expectativas de que los culpables sean encontrados ni de que la Justicia logre develar el móvil del crimen. No solo no hay detenidos, sino que tampoco hay pistas claras respecto de los motivos que hicieron actuar a los supuestos sicarios. Hay un amplio despliegue en el Estado de Quintana Roo por parte de las fuerzas de seguridad.

El fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, planteó que el asesinato tiene las características de otros crímenes vinculados con la venta de droga en lugares de playa, pero -en diálogo con los hermanos de Mazzoni que viajaron a México- tampoco pudo asegurar si es esa fue la causa del crimen o si existe otro posible móvil.

Pocas horas después del crimen, ese fiscal había sostenido que “la línea de investigación más sólida” es la relacionada con la venta de drogas. Los atacantes de Mazzoni huyeron en una moto acuática, según imágenes captadas por cámaras de seguridad. Cuando lo mataron quedaban escasos clientes en el club, que ya estaba cerca de cerrar. El cuerpo fue encontrado en un baño a las 17:50.

Reforzaron el patrullaje en Playa del Carmen

El uso de las motos de agua por parte de sicarios no resulta novedoso en esa zona de la Riviera Maya. El mes pasado un grupo armado llegó con esos vehículos a una playa en la zona hotelera de Cancún, a unos 70 kilómetros de Playa del Carmen, y disparó al aire para generar temor entre los turistas.

Diarios locales especularon que el asesinato de Mazzoni habría sido cometido por sicarios del Cartel de Los Pelones, ya que se trata del grupo narco que actualmente está más vinculado con acciones violenta en esa zona. Sin embargo, el fiscal que lleva adelante el caso no dio precisiones sobre el móvil del crimen al dialogar con los hermanos del asesinado gerente del Mamita’s Beach Club.

Jerónimo y Matías Mazzoni, los hermanos de Federico, están terminando de realizar los trámites para retirar el cuerpo y gestionan la autorización para cremarlo y traerlo a la Argentina. Estuvieron reunidos con elfFiscal y con el cónsul argentino en Cancún, quien está colaborando con los trámites.

También están en contacto con el dueño de Mamita’s Beach Club, el empresario Jorge Marzuca Fuentes, quien puso sus abogados “a disposición”, según contó Carlos Mazzoni, el padre de la víctima, a LA NACION.

Federico Mazzoni se había establecido en México en 2002 Facebook

“No creo que nunca se vaya a saber qué pasó; no creo que se pueda avanzar en la investigación judicial -dijo el hombre-. Los sicarios actúan y escapan y muchas veces no se sabe más nada.”

Carlos Mazzoni prefiere no entrar en especulaciones; admite que sigue lo que dicen los medios mexicanos y que si bien hay varias hipótesis, él no está convencido de ninguna. Reconoce sí, que es probable que los criminales buscaran al dueño del local y no a su hijo: “Es una posibilidad, sí. Tal vez lo querían amedrentar”.

Federico Mazzoni se radicó en México hace 20 años; se fue de Córdoba a trabajar como chef ejecutivo del hotel Hyatt de Mérida y hace una década cumplía funciones en el club de playa donde fue asesinado.

Después del crimen, el sector turístico ratificó el pedido de más seguridad para la zona consciente del impacto que la violencia tiene para los visitantes. La embajada de Estados Unidos en México emitió la noche del martes una alerta de seguridad a sus ciudadanos que visitan el Caribe Mexicano, ante la violencia en la Riviera Maya.

“A la luz de los recientes incidentes de seguridad y la actividad delictiva en destinos turísticos populares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que tengan más precaución cuando viajen”, señaló el texto del Departamento de Estado norteamericano.

El viernes 21, dos canadienses murieron y otro resultó herido en una balacera en un complejo hotelero cerca de Cancún. Las investigaciones indican que las víctimas estaban vinculadas al crimen organizado y que el ataque habría sido un ajuste de cuentas. El fiscal Montes de Oca Rosales descartó nexos entre el crimen del argentino y ese hecho.

Un mes antes, en las afueras de Cancún, dos supuestos vendedores de droga murieron tras enfrentarse a tiros en la playa de un hotel y, en octubre, otro tiroteo entre presuntos traficantes provocó la muerte dos turistas, una alemana y una india, en Tulum.