Fuera de control y a toda velocidad: así fue el choque fatal en la ruta 9 en Campana

Un grave accidente ocurrió en el kilómetro 70 de la Ruta 9, a la altura del ramal Campana, e involucró a dos camiones de carga, un automóvil y una camioneta utilitaria. Según informó Defensa Civil bonaerense a LA NACION, el siniestro dejó al menos tres personas fallecidas y varias heridas.

El hecho se produjo cuando los vehículos impactaron en la traza principal y se desató un incendio que afectó la cabina de uno de los camiones y parte de su carga, compuesta por verduras, además de la camioneta. El conductor de la camioneta murió carbonizado en el lugar, mientras que los dos ocupantes del camión con verduras fueron trasladados con vida al hospital, donde fallecieron horas después. Las víctimas del automóvil también fueron derivadas al nosocomio local, aunque se desconocen sus datos y estado.

El segundo camión, que transportaba un contenedor, no sufrió combustión, pero sí daños por el choque. El fuego fue extinguido por los equipos de emergencia, que trabajaron con gran despliegue en la zona para controlar el proceso ígneo y evitar que se propagara a otros vehículos.

Las cámaras de seguridad vial registraron el momento exacto en el que un camión que llevaba verduras pierde el control y se cruza a la traza contraria.

Así fue el choque fatal en la ruta 9 en Campana

Las primeras imágenes del siniestro mostraban un escenario devastador: la cabina del camión que transportaba verduras envuelta en llamas, con el fuego avanzando sobre parte de la carga. A pocos metros, la camioneta utilitaria ardía por completo, reducida a una estructura calcinada. El humo negro se elevaba sobre la Ruta 9 y cubría el horizonte, mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el incendio y evitar que alcanzara otros vehículos.

La Ruta 9 permaneció cortada en ambas manos mientras se hicieron las tareas de peritaje y remoción de los vehículos. El tránsito fue desviado hacia la colectora y se registraban largas filas en sentido a la ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó la intervención de Bomberos de Campana y Zárate, personal de Defensa Civil, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y equipos médicos del SAME, además de cuadrillas de la concesionaria vial.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraban la magnitud del siniestro: llamas intensas, humo negro y vehículos calcinados. Entre ellos, la camioneta utilitaria quedó completamente carbonizada en el habitáculo de pasajeros, donde se halló a una de las víctimas fatales. El camión con verduras también sufrió la combustión total de su cabina y parte de la carga.

En la traza principal, los restos de los vehículos quedaron dispersos entre hierros retorcidos y fragmentos de carga.

Por la complejidad del accidente, el acceso de los servicios de emergencia se vio demorado por la congestión vehicular, que se extendía por varios kilómetros. Las autoridades estimaban que la liberación total de la traza demandaría varias horas más, debido a las pericias viales y forenses que se realizaban en el lugar.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, que inició un sumario para determinar las causas del choque. Hasta el cierre de esta edición, no se habían difundido las identidades de las víctimas ni el estado de los heridos.