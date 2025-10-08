Autopista Buenos Aires–La Plata: cayó un contenedor que transportaba 25 toneladas de pollo congelado

Un operativo de emergencia se desplegó este miércoles por la mañana sobre la autopista 25 de Mayo, luego de que un camión de carga perdiera el control al tomar la curva de conexión con la autopista Buenos Aires–La Plata, impactara contra los bordes del corredor y volcara su contenedor sobre la traza. Este último se habría ladeado por una falla en el sistema de sujeción.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 6.40, provocó demoras significativas en dirección al sur y obligó a reducir la circulación a un solo carril a la altura del kilómetro 3,5, mientras agentes de tránsito, personal de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y equipos de grúas trabajaban para liberar la zona y garantizar la seguridad vial.

Agentes de tránsito trabajaban para despejar la zona

De acuerdo con lo informado por LN+, el vehículo transportaba 25 toneladas de gallina congelada provenientes de la localidad bonaerense de Azul, con destino final en la terminal portuaria de Dock Sud, donde la carga sería exportada.

El contenedor refrigerado, que quedó atravesado sobre el asfalto y bloqueó gran parte de la autopista, no se encontraba conectado durante el trayecto debido a la corta distancia del recorrido. Su estructura actúa como conservadora térmica, lo que permite mantener la temperatura interna casi estable —pierde apenas un grado cada 36 horas—.

Por este motivo, las autoridades confirmaron que la mercadería no se verá afectada y que será trasladada hacia su destino original sin riesgo de contaminación o deterioro.

Se encuentra habilitado un solo carril

Minutos después del accidente, una grúa logró remover el camión siniestrado, aunque la estructura metálica permanecía a media mañana sobre la autopista a la espera de ser reacomodada. Para completar la operación de rescate y recuperación de la carga, se prevé un nuevo corte total de la autopista, lo que podría generar más demoras y congestión durante las próximas horas.

No se registraron heridos ni otros vehículos involucrados, aunque el siniestro ocasionó una fuerte congestión en toda la traza de la 25 de Mayo, afectando también los accesos 9 de Julio Sur y el empalme Buenos Aires–La Plata, donde se registran largas filas de autos que avanzan a paso de hombre.

Se recomienda evitar el área afectada y optar por rutas alternativas, entre ellas la avenida San Juan o la avenida Brasil, hasta que concluyan las tareas de limpieza y levantamiento del contenedor. Los operarios deberán enderezar la estructura, recuperar la mercadería y coordinar el traslado hasta su destino final.