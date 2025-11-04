Quiénes eran las víctimas del violento accidente en José C. Paz

Un siniestro vial ocurrido el viernes 31 de octubre por la noche en José C. Paz, Buenos Aires, provocó la muerte de dos personas. Se trató de un matrimonio que fue embestido por una camioneta conducida por un joven de 18 años que manejaba alcoholizado. El hecho se registró en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza. En el vehículo de la pareja también viajaban sus tres hijos, que resultaron gravemente heridos.

Quienes eran las víctimas fatales del accidente

Las víctimas fatales fueron Renzo Benítez y Eliana Martínez, padres de los tres menores. Ambos murieron en el acto debido a la violencia del impacto de una camioneta conducida por Michael Carballo.

¿Cómo ocurrió el trágico accidente en José C. Paz?

El incidente se produjo alrededor de las 23.30, cerca de una plaza con juegos infantiles, cuando la camioneta Volkswagen Amarok 4x4, conducida por Michael Carballo, impactó a gran velocidad contra el Renault 12 en el que viajaba la familia.

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento del impacto. Según las imágenes y testigos, la camioneta circulaba a 160 km/h, lo que provocó la destrucción del Renault 12.

Estado de salud de los menores

Los tres hijos de la pareja, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo tras la colisión. Los Bomberos los rescataron y los trasladaron a centros de salud cercanos. Posteriormente, los derivaron a los hospitales Gutiérrez y al Garrahan debido a la gravedad de sus heridas. La mayor de los hermanos se encuentra en grave estado.

La situación legal del conductor de la camioneta

Michael Carballo, el conductor de la pick-up, es hijo del dueño de Tornado, un boliche conocido en la zona. Las autoridades confirmaron que Carballo conducía alcoholizado, ya que el test de alcoholemia arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la Ley de Alcohol Cero.

El joven fue aprehendido y la fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó su inhabilitación y pidió a las autoridades de la jurisdicción donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma.

Según informó el organismo oficial,“el responsable del hecho circulaba a 160 km/h, situación que agravó las consecuencias” . En ese sentido, agregó: “Por este motivo, la ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su Licencia Nacional de Conducir, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido”

