Bernal: estacionó en la puerta de su casa, la abordaron tres ladrones y le apuntaron con un arma a su hijo

“¡No, por favor, no!”, fue el grito desesperado que una y otra vez repitió una mujer cuando uno de los cuatro delincuentes que la sorprendieron ayer para robarle el vehículo en la puerta de su casa, en la localidad de Bernal, apuntaba directamente a la cara asustada de su hijo.

“No es la primera vez que nos pasa, ya estamos acostumbrados, pero la de ayer fue la peor porque le apuntaron a él con el arma”, contó esta mañana la mujer en diálogo con LN+ y reconoció que se sorprendió al ver que uno de los ladrones amenazaba de esa manera al menor. “Estaba escondido, apareció por otro lado”, recordó la víctima.

El grito desgarrador de una madre al ver que delincuentes apuntan a su pequeño hijo

El hecho tuvo lugar cuando la mujer y su hijo acababan de estacionar el auto en la vereda de su vivienda y tres hombres aparecieron por un costado para llevarse el vehículo. La desesperación de la madre se acrecentó al darse cuenta de que otro asaltante apuntaba su arma directamente al niño, que estaba inmóvil, asustado.

Víctima del robo: "Estamos acostumbrados a mirar para todos lados"

Una vez que el delincuente le quitó el bolso que llevaba colgado, la madre empezó a rogar que no les hicieran nada mientras abrazaba con fuerzas al menor y veía que los ladrones emprendían la huida con su vehículo.

La inseguridad en esa localidad del municipio de Quilmes es tal que los vecinos “estamos acostumbrados”, afirmó la mujer. “Si veo una moto por el barrio, doy la vuelta con el automóvil y no paro. Miramos para todos lados. Apago las luces del auto antes de llegar a mi casa para que no vean que vengo, pero esta vez me durmieron porque no los vi venir”, contó la víctima.

