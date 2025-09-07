Incendio en La Boca: murió un hombre en silla de ruedas que no logró escapar de las llamas

Este domingo por la mañana comenzó con un fuerte incendio que terminó con una tragedia en el barrio porteño de La Boca. Cerca de las 8 de la mañana, los efectivos de Bomberos de la Ciudad fueron alertados por presencia de humo y llamas en un conventillo ubicado en la calle Wenceslao Villafañe al 400. Allí, tras el operativo, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en silla de ruedas que no pudo escapar a tiempo.

En la vivienda, situada en la intersección de avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez, funcionaba como un conventillo de 20 por 30 metros. Según fuentes de Bomberos de la Ciudad, el fuego se originó en la planta baja y rápidamente se propagó por toda la edificación.

2025 09 07 Operativo Bomberos En Conventillo En La Boca

Además de la víctima fatal, una mujer embarazada fue trasladada al Hospital Argerich por inhalación de humo. Otros ocho vecinos —cinco mujeres y tres hombres, todos mayores de edad— fueron asistidos en el lugar tras autoevacuarse, pero no requirieron traslado.

Operativo y daños

Bomberos de la Ciudad detallaron que la edificación presentaba riesgo de derrumbe por la intensidad de las llamas y que parte del techo había comenzado a ceder. Por este motivo, el incendio se combatió desde el frente, el contrafrente y el lateral derecho. Para aproximadamente las 10 de la mañana, el fuego estaba controlado, mientras continuaban las tareas de inspección y remoción de escombros.

Las personas que vivían en el inmueble fueron evacuadas y la vivienda quedó completamente destruida. Los efectivos trabajaron además para evitar la propagación del fuego a casas linderas, muchas de ellas construidas en madera y chapa. La densa columna de humo negro era visible a varias cuadras de distancia.

En el operativo intervinieron las dotaciones 324 y 301 de Bomberos de la Ciudad, junto con una unidad cisterna y una unidad médica, con el apoyo de 17 móviles del SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y personal de Emergencias de la Ciudad.