Una mujer ató a su perro a su auto y lo arrastró por varios metros: fue denunciada por vecinos

Un episodio de crueldad animal tuvo lugar en las últimas horas en La Plata cuando una mujer ató a su perro a su auto y lo arrastró por varios metros. Los vecinos de la zona observaron la situación impactados y llamaron a la policía. Tras ello el animal fue rescatado, pero sufrió heridas graves y permanece internado.

El hecho ocurrió en las calles 153 y 50 bis de la ciudad, según reportaron los medios locales 0221 y El Día. Las imágenes que dieron cuenta de lo sucedido fueron captadas por la cámara de seguridad de un vecino. Allí se ve a un auto gris que avanza a gran velocidad, mientras detrás se nota una figura oscura que se desplaza casi tropezándose.

Varios testigos que se encontraban en el lugar vieron la situación, que los dejó sorprendidos debido al maltrato. Por ello, rápidamente llamaron a la Policía para que interviniera en el caso. Al mismo tiempo, varias organizaciones proteccionistas fueron notificadas.

Fueron ellas las que radicaron una denuncia formal por violación de la Ley de Maltrato Animal. Detallaron, además, que el perro sufrió heridas graves, como múltiples contusiones y laceraciones. En un video captado por uno de los vecinos, se escucha que el animal tenía una fuerte dificultad para respirar.

Poco después fue trasladado a una veterinaria donde recibió la atención de urgencia correspondiente. Permanece internado para su recuperación.

La historia se viralizó en redes sociales, lo que causó el repudio de los usuarios. Además, permitió que otras organizaciones tomaran conocimiento del hecho y se sumaran a la denuncia contra la mujer.

“Es un caso que nos duele profundamente y demuestra la necesidad de reforzar la conciencia sobre el respeto y cuidado hacia los animales”, declaró un representante de la Municipalidad a El Día.

La Ley de Maltrato Animal establece que quien inflija malos tratos o haga víctima de actos de crueldad a los animales será reprimido con prisión de quince días a un año. Entre lo que se considera como “actos de crueldad” figura la acción de “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles tortura o sufrimientos innecesarios”.

Otro hecho de maltrato animal

El viernes por la tarde en la ciudad de Salta una perra fue arrojada en la basura y casi muere compactada. Sucedió en pleno microcentro, en la calle Santiago del Estero, cuando un grupo de recolectores descubrió que dentro de una bolsa de basura se encontraba una perrita que forcejeaba por salir. El hallazgo ocurrió apenas unos segundos antes de que el camión compactador pusiera en marcha su sistema.

Los recolectores, alertados por los movimientos extraños dentro de uno de los bultos, detuvieron la carga y revisaron la bolsa. Allí comprobaron que se trataba de un animal que había sido arrojado como si fuera un desecho.

En la clínica veterinaria se constató que la perra presentaba deshidratación y anemia, producto de la falta de cuidado y la exposición al calor. Sin embargo, los profesionales aseguraron que se encuentra fuera de peligro y que, con el tratamiento correspondiente, podrá recuperarse.