Caso García Belsunce: la misteriosa pregunta que hizo la madre de Nicolás Pachelo un mes antes de aparecer muerta

Un mes antes de su muerte, Silvia Ryan, la madre de Nicolás Pachelo, el exvecino de Carmel juzgado por el homicidio de María Marta García Belsunce, estaba angustiada. “Me dijo que estaba con mucho miedo por lo que estaba pasando Nicolás. Me preguntó si como madre ayudara a su hijo, si mentía, podía tener algún problema penal”, recordó el contador público y abogado Raúl Roberto Aranda en un declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro.

Aranda es el actual gerente general de Tortugas Country Club y, entre 1996 y 1999, trabajó en la tosquera que Pachelo y sus hermanos, Agustín y Francisco, heredaron de su padre, Roberto Pachelo.

Si bien Aranda declaró como testigo por los robos en el tradicional club de campo de Pilar, hechos ocurridos en la Semana Santa de 2018 y por los que también es juzgado Pachelo, recordó el misterioso encuentro que tuvo con Ryan en las cercanías del Patio Bullrich, en Retiro, en abril de 2003, que puede tener vinculación con el homicidio de García Belsunce.

Nicolás Pachelo habla con su abogada, Raquel Pérez Iglesias Ricardo Pristupluk - LA NACION

Ryan era la coartada de su hijo. Pachelo siempre sostuvo que la tarde del del homicidio de García Belsunce, el 27 de octubre de 2002, estuvo en el shopping Paseo Alcorta con su madre y su hijo mayor, Felipe.

Ryan, que tenía 60 años, murió tras caer desde su departamento del piso 11 a un patio interno del segundo piso de un edificio de Retiro. Fue el 29 de mayo de 2003. El caso se investigó y se cerró como suicidio. No llegó a declarar como testigo en la investigación del homicidio de García Belsunce.

Hoy, Aranda sostuvo ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, que el encuentro de abril de 2003 con Ryan fue casual, cuando él estaba haciendo la liquidación de un bar. “La reconocí por su voz, como fumaba mucho, Ryan tenía una voz particular. Se acercó y me preguntó si me acordaba de ella. Empezamos a hablar y le conté que me estaba yendo muy bien en la carrera de Derecho, pero le conté que no me iba a dedicar a la parte penal, que me iba a especializar en lo comercial”, dijo el testigo.

La continuación, según Aranda, continuó. Ryan se refirió a los problemas penales que tenía su hijo. Si bien no estaba imputado por el homicidio de García Belsunce, tenía la línea telefónica intervernida por orden de la Justicia y era señalado “como el vecino sospechoso” por el entorno familiar de la víctima.

“La vi muy mal, muy angustiada. Me dijo que estaba con mucho miedo por lo que le estaba pasando a su hijo. Me preguntó si como madre ayudara a su hijo, si mentía, podía tener algún problema penal. Le aclaré que los parientes directos no tienen por qué declarar en contra de los imputados. Se puso a llorar”. Le respondí que como pariente no estaba obligada a declarar encontra de los imputados”, afirmó Aranda.

“Era [Ryan] una persona muy correcta”, recordó el testigo. Entonces, el fiscal Andrés Quintana le preguntó: ¿Y por qué tendría que mentir?. La respuesta de Aranda fue rápida: “No lo sé”. Finalmente, un mes después, se enteró del fallecimiento de Ryan.

En una de las primeras audiencias del juicio, los fiscales Patricio Ferrari, Quintana y Federico González pasaron un audio de una interveción telefónica del telefóno celular de Pachelo. Se trata de una conversación entre el sospechoso y su madre:

¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, te tirás por la ventana y me dejás de romper las pelotas? Infeliz.”, le gritó Pachelo a Ryan en la escucha.

La comunicación en cuestión fue el 19 de diciembre de 2002. Ryan murió el 29 de mayo de 2003.