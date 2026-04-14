Le disparó a un invitado a su fiesta de cumpleaños y contó en un video por qué lo hizo

El crimen de un joven de 30 años ocurrido en la madrugada de este domingo en una vivienda de la ciudad chaqueña de Resistencia conmocionó a la comunidad. Por el hecho fue detenido un hombre, quien reconoció en un video haber protagonizado el violento hecho: “Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado del homicidio de la víctima Wasón. Desde el fondo del alma les pido mil disculpas a sus familiares. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía porque también tengo hijos”, dijo antes de entregarse este lunes ante la Justicia local.

Cerca de las 6 de la mañana del domingo, un grupo de policías se acercó a una casa ubicada en la ciudad capital de Chaco ante la denuncia de que había un hombre malherido con arma de fuego en el marco de una fiesta de cumpleaños. La víctima, identificada como Jonathan Romero, pero que era conocida como “Wasón”, fue trasladada al Hospital Perrando, pero el padre de dos niños no sobrevivió.

Con una pesquisa en curso para intentar determinar qué había ocurrido en la reunión, los investigadores identificaron al presunto autor del hecho. Se trataba de Escalante, el dueño de casa y quien había invitado a la víctima al festejo de su cumpleaños. Tras el hecho, el joven emprendió la fuga del lugar.

Jonathan Romero murió tras acudir a un cumpleaños en una casa de la ciudad chaqueña de Resistencia. @noe

Horas después, antes de entregarse en una seccional especial de Investigaciones policiales de Resistencia junto a su abogado, Escalante relató su versión de los hechos: “Fue solamente un segundo. Quiero explicar un poco. Es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo”.

“[Romero] tuvo una discusión con mi mamá. Escuché que ella le decía que era un zarpado, que la quiso tocar. No sé qué hay de cierto en eso, pero reaccioné. Lo intenté sacar afuera hasta el portón”, prosiguió en su relato. Según Escalante, los hombres comenzaron a discutir, hasta insultarse. El ahora imputado admitió que le pegó una trompada. “Cayó al piso y salió corriendo a su auto. Volvió corriendo y me encajó un puntazo”, añadió mientras mostraba un supuesto corte en el antebrazo izquierdo.

Asesinó a un invitado a su fiesta de cumpleaños y en un video justificó su accionar

“Me puse ciego, me dieron un arma y en defensa propia disparé. Ahí perdí la noción de un momento a otro“, dijo el joven. “Estoy totalmente arrepentido. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima también”, añadió. En el cierre del video, afirmó que se pondría a disposición de la Justicia: “Me voy a entregar. Quiero hacerme responsable de los actos”.

Finalmente, Escalante se presentó este lunes por la mañana en el marco de la causa por homicidio que investiga la fiscal penal Ana González. Su madre, en tanto, ya estaba detenida desde el domingo. En diálogo con LA NACION, el abogado Ricardo Osuna, que representa al joven, dijo que la mujer fue aprehendida porque alguien habría atestiguado que ella también lo agredió. “No vio nada. No estaba en el lugar”, indicó.

De acuerdo a la versión de la defensa, que todavía no había podido acceder al expediente con los detalles de la pesquisa, Escalante actuó de esa manera “porque Romero manoseó a la madre del joven”. El letrado indicó que el imputado recuerda que disparó dos veces contra el otro hombre: una en el estómago y otra en una de las piernas. “Pero parece que hubo otra persona que tiró porque hay testigos que dijeron haber oído unas 12 detonaciones y, aparentemente, se habrían secuestrado en el lugar alrededor de una docena de vainas servidas de distintas armas”, indicó Osuna, que esperaba tener más precisiones en la tarde de este martes.

Según el abogado del joven detenido, Escalante y Romero se conocían porque el hermano de la fatal era el cantante de la banda de música que estaba tocando en el cumpleaños. “Dicen que el hombre estaba como sacado, pasado de rosca, y que sacó el cuchillo con el que atacó a mi defendido de su cintura”, añadió el letrado que, en principio, argumentaría legítima defensa.

De acuerdo a la versión de la defensa, que todavía no había podido acceder al expediente con los detalles de la pesquisa, Escalante actuó de esa manera “porque Romero manoseó a la madre del joven”. @noe

Al ser consultado por este diario sobre el origen del arma con la que el dueño de casa disparó al hombre, Osuna explicó que una persona en la fiesta se la alcanzó. “Escalante reconoció que disparó, pero hay que ver qué dice la autopsia al cuerpo de Romero”, dijo el abogado, dejando entrever que si los restos de la víctima tienen más lesiones, habría que determinar si son responsabilidad del imputado. Alrededor de este mediodía, la Policía de Chaco detuvo al joven que le habría facilitado el arma al detenido.

Versiones cruzadas de las familias

“Era la vida de Damián o la del chico”, dijo Sofía Sandoval, la pareja de Escalante, al portal de noticias Diario Chaco. “El otro vino con un cuchillo enorme y él [por su novio] puso el brazo para que la puñalada no fuera al pecho. Se asustó tanto del dolor que gatilló. Si no lo hacía, la otra puñalada le iba al cuello”, agregó la mujer.

“Quiero que paguen. Perdí a mi marido”, reclamó, en tanto, la esposa de Romero. Según su versión, la víctima fatal “sin querer empujó a la mamá [de Escalante]. Pidió disculpas y la señora se ve que se quiso hacer ver y empezó todo el quilombo”, añadió la mujer al diario local.

Un joven murió durante una fiesta de cumpleaños en Chaco. @noe

“Lo empezaron a empujar [a Romero] hasta afuera para sacarlo de la joda. Yo lo seguí. No encontrábamos las llaves del auto. El chico [por el acusado] empezó a disparar y mi marido corrió. El otro fue de una a matar, a vengarse de no sé qué”, agregó.