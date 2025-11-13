Choque entre un camión y dos camionetas de la Policía porteña: hay seis heridos

Este jueves por la mañana continúa con accidentes tras el choque de un camión contra dos camionetas de la Policía de la Ciudad. El siniestro tuvo lugar poco antes de las 12 en la intersección de las calles Uspallata y Santa Cruz, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a LA NACION, hay seis hombres heridos que fueron trasladados de urgencia a los Hospitales Penna y Argerich.

Tal como detallaron en LN+, el incidente se habría dado cuando -por razones que se desconocen- el camión giró y embistió en el medio a una de las camionetas Ford Transit policiales.

El choque entre un camión y dos camionetas de la Policía de la Ciudad

Fuentes policiales indicaron a este medio que personal de la Comisaría Vecinal 4 A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar ante el llamado. También detallaron que tres de los trasladados eran oficiales de las fuerzas armadas, mientras que los otros tres corresponden a las personas que circulaban en el camión que chocó al vehículo policial.

El choque en la 9 de Julio

Un accidente similar tuvo lugar esta misma semana pero, en este caso, involucró a un colectivo, un auto y una moto en la intersección de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio. El siniestro provocó heridas a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Fernández. El incidente generó una interrupción del tránsito y demoras significativas en una de las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho se produjo en una zona de alto tránsito en el barrio porteño de Retiro. Un colectivo de la línea 39, un automóvil Fiat Palio y una motocicleta colisionaron, generaron una escena de caos y obligaron a interrumpir el tránsito en la zona.

El auto marca fíat quedó tendido sobre el asfalto

El automóvil Fiat Palio volcó tras impactar contra la motocicleta y los ocupantes de la moto quedaron tendidos sobre el asfalto. Testigos alertaron a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar minutos después. Fuentes policiales informaron a LA NACION que las causas del accidente continúan bajo investigación. Una de las hipótesis que se maneja es que una maniobra brusca en medio del tráfico intenso provocó la colisión en cadena.

“Las causas del accidente continúan bajo investigación, aunque no se descarta que una maniobra brusca en medio del tráfico intenso haya provocado la colisión en cadena”, informaron fuentes policiales. Bomberos de la Ciudad, personal de la Comisaría Vecinal 1 A y varias ambulancias del SAME trabajaron en el operativo de rescate. El equipo médico inmovilizó a la pareja de motociclistas y los trasladó al Hospital Fernández, donde ingresaron con un diagnóstico de politraumatismo. La mujer sufrió un traumatismo craneal grave y fue derivada con prioridad, mientras que su acompañante permanecía estable. El conductor del Fiat Palio también recibió atención por politraumatismos y derivado a un centro de salud bajo consigna policial.

Además de las tareas de rescate,la policía procedió al secuestro preventivo de un arma, un cargador, municiones y esposas que llevaba el agente policial involucrado en el choque. Personal de la División Tránsito de la Policía de la Ciudad desvió la circulación por calles laterales y tomó declaración a los testigos.