Chubut: un hombre intentó atropellar a su primo con una retroexcavadora y luego le disparó

Un violento episodio se volvió viral en las últimas horas gracias al video que la propia víctima registró. Un hombre intentó atropellar a su primo con una retroexcavadora y, al no lograrlo, le disparó al menos tres veces. El hecho ocurrió en la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut, y el agresor fue declarado culpable por tentativa de homicidio.

La víctima es su primo, Rafael Nataine, quien grabó el ataque con su propio teléfono celular, informó el medio LMNeuquén. En las imágenes se ve cómo Pascoff, fuera de control, conduce una retroexcavadora y la embiste repetidamente contra un camión Scania. Luego intenta atropellar a Nataine, que logra esquivarlo. Al no conseguir su objetivo, el agresor dirige la máquina hacia otra camioneta, desciende y dispara varias veces contra su familiar. Nataine cae al piso herido, mientras se escuchan insultos y gritos de dolor, hasta que la filmación se corta abruptamente.

El veredicto del jurado fue unánime, y el video -presentado como prueba principal durante el juicio- resultó determinante. El fiscal Carlos Díaz Mayer acreditó que Nataine sufrió impactos de bala en el glúteo derecho, en la rodilla y en el gemelo izquierdo.

En este marco, la Fiscalía sostuvo que Pascoff intentó consumar el homicidio en dos instancias diferentes y con dos métodos distintos, sin lograr su cometido “por razones ajenas a su voluntad”. Luego de la agresión, el imputado se retiró del lugar, pero fue detenido poco después por las autoridades policiales.

Los antecedentes familiares

Según detallaron los medios locales, los dos hombres mantenían una serie de conflictos personales desde hacía tiempo, algunos relacionados con el cumplimiento de las normas de aislamiento durante la pandemia por Covid-19.

En este caso, todo se habría producido luego de un llamado telefónico en el que Nataine le pidió las llaves de la tranquera de una chacra que ambos comparten, ya que necesitaba ingresar con unos animales. Tras recibir el llamado, Pascoff llegó al lugar con actitud violenta.

Pascoff y Nataine son productores agropecuarios con emprendimientos en la provincia de Chubut. La víctima de la agresión protagonizó recientemente otro hecho en el que fue agredido por dos personas y luego acusado de varias estafas a través de un frigorífico de su propiedad.