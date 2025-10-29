Video: el ataque de un acusado a un fiscal en pleno juicio

El criminal Hugo Eduardo Arredondo sumó una nueva sentencia este martes en Mendoza. La jueza Belén Salido le impuso una pena de cinco años de prisión por el ataque a un fiscal ocurrido en septiembre de 2023. El recluso, quien ya cumple una condena perpetua, admitió su culpabilidad en un acuerdo de juicio abreviado por el hecho que tuvo lugar en el Polo Judicial de la provincia.

Cómo fue la agresión del preso a la fiscal

El violento episodio sucedió el 13 de septiembre de 2023. La agresión tuvo lugar en la Sala 25 del Polo Judicial de la capital mendocina durante una audiencia oral. Arredondo enfrentaba un juicio junto a otros dos internos por la tentativa de homicidio contra otro recluso.

Durante el ingreso a la sala de audiencias, el detenido eludió la custodia de los agentes penitenciarios, extrajo un arma blanca tipo faca que ocultaba bajo su ropa y se dirigió directamente hacia la fiscal Claudia Ríos, responsable de la acusación en ese debate.

Claudia Ríos, la fiscal de homicidios atacada por el condenado Gentileza: Poder Judicial

La funcionaria judicial, que se encontraba en su escritorio, reaccionó con rapidez al observar la embestida, se incorporó y corrió para resguardar su integridad. Un guardia asignado a otro de los acusados intervino y obstaculizó el paso de Arredondo. El recluso debió sortear los muebles para continuar su persecución.

El agresor saltó sobre los asientos destinados al público y huyó del recinto. Cuatro agentes del servicio penitenciario lo persiguieron y la captura se concretó en los pasillos del edificio judicial. En su intento de fuga, tomó como rehén a una pasante y le provocó una lesión en el cuello. Dentro de la sala, el juez Mauro Perassi y la defensora oficial Ximena Morales asistieron a la fiscal Ríos.

Qué pena recibió Hugo Arredondo por el ataque

La justicia le impuso una pena de cinco años de prisión por estos hechos. La sentencia fue el resultado de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa durante la primera jornada del debate. La jueza Belén Salido validó el convenio bajo la figura de un juicio abreviado. Arredondo admitió su responsabilidad penal en la audiencia.

El recluso llegó al proceso imputado por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma, evasión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad”. La nueva condena se unificará con las sentencias previas que ya cumplía. Además, el tribunal lo declaró reincidente.

Cuál es el prontuario del condenado

Esta es la tercera condena que acumula Arredondo. Su antecedente más grave es una sentencia a prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla, un exmilitar y comerciante. Ese crimen ocurrió el 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II de Las Heras. Arredondo y otros cómplices intentaron robar la camioneta de Montilla en la puerta de su domicilio y le dispararon.

Su segunda condena es de 14 años de cárcel por el asesinato de Nicolás Lozano, otro interno del penal de Almafuerte. El hecho data del 26 de diciembre de 2019. Lozano murió por golpes y heridas de arma blanca.

El juicio durante el cual atacó a la fiscal Ríos correspondía a otra causa por violencia carcelaria. Se lo juzgaba por el intento de homicidio de Carlos Enrique Olmedo, otro recluso, el 5 de julio de 2019. En ese caso estaba imputado junto a Jorge Darío Bracamonte y Lucas Gabriel Garro.

El historial de Arredondo incluye una causa judicial todavía abierta. La investigación lo acusa de drogar y empalar a otro detenido en la misma cárcel provincial en septiembre de 2022.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.