Ciberdelito en Ushuahia: le hackearon su cuenta bancaria y le robaron $600 mil de un crédito Procrear

Una mujer que vive en la ciudad fueguina de Ushuaia denunció penalmente que le hackearon su cuenta bancaria y le apropiaron de 600 mil pesos correspondientes a un crédito del programa Procrear que acababan de adjudicarle.

Fue en septiembre del año pasado que la mujer de 34 años, quien además es víctima en un caso de violencia de género por lo que pidió ser identificada como María, obtuvo el beneficio de un préstamo Procrear. El crédito era de cuatro millones de pesos para la construcción de la vivienda propia.

“A partir de ello comencé los trámites ante el municipio para habilitar la construcción de mi casa. Pero cuando quise hacer la primera transferencia, el 3 de noviembre de 2021, no pude hacerlo porque tenía bloqueado el home banking de mi cuenta bancaria”, dijo María a Télam.

Al dar cuenta de ello, se dirigió a la sucursal local del Banco Hipotecario y allí le informaron que alguien había cambiado sus datos personales el día anterior (correo electrónico, usuario y contraseña) y que había hecho una serie de transferencias de entre 100 mil y 300 mil pesos cada una hasta llegar a la suma de 600 mil pesos.

“Es extraño porque yo tenía habilitado hasta 120 mil pesos diarios para transferir. Lo cierto es que realicé la denuncia ante la justicia por el robo del dinero y en el banco me terminaron contestando que ellos no podían hacerse responsables porque yo había sido estafada por un tercero ajeno a la entidad”, contó la mujer que tiene un bebé de pocos meses.

Casos similares

Según María, ella tomó conocimiento de otros casos similares en la provincia, aunque las víctimas “no lo hicieron público todavía y algunos están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con el banco”, señaló.

“Hice una presentación ante Defensa del Consumidor y me contestaron que no pueden intervenir ante un caso judicializado. Y en la Justicia solo me tomaron una ampliación de la denuncia, pero sé que ellos no podrán devolverme el dinero”, afirmó.

La mujer explicó que en su caso el perjuicio es doble, porque una de las condiciones del crédito Procrear es afectar el total de los recursos a la construcción de la vivienda propia.

“Como no puedo demostrar que usé el dinero para construir, porque eso no ocurrió, el banco me transforma el crédito automáticamente a un préstamo personal. Así, en septiembre tendría que hacer frente a una deuda de 6 millones de pesos (en lugar de los 4 originales) a pagar en un plazo de 20 años y con mi terreno hipotecado. Y de ningún modo puedo hacer frente a eso”, expresó.

La denuncia, según fuentes judiciales, dio lugar a la formación de una causa penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler y que se encuentra “en plena etapa de investigación”.