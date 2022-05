El momento en que un hombre es salvajemente golpeado por los patovicas en un boliche de la costanera norte

Dante Berra, un hombre de 37 años de Boulogne -según revela en sus redes sociales-, denunció haber sido brutalmente golpeado por encargados de seguridad del boliche Morocco Costanera, en la ciudad de Buenos Aires. Parte de ese episodio quedó registrado en un video que grabó una joven en el lugar, donde se ve a Berra volar por el aire por la acción de uno de los tres patovicas e impactar cerca de un cordón en las afueras del local.

“Gracias al codo no me abrí toda la cabeza”, aseguró hoy en diálogo con A24 este hombre, que relató cómo se desencadenaron los hechos y que contó que, cómo máximo, estuvo 15 o 20 minutos adentro del boliche.

“Lo que pasó ni yo lo entiendo. Pagué la entrada, me encontré con mi amigo y cambiamos la entrada. Él quería un champagne y yo no quería nada, así que se lo regalé. Ingresamos al VIP sin problemas y le digo: ‘Che, voy al baño’. Como yo no tenía cintita para entrar, me dice: ‘Avisale al de seguridad que estás con nosotros, que no hay problema’. Y le aviso antes de ir”, comenzó Berra.

Entonces el hombre sostuvo que, cuando salió del baño e intentó volver al VIP, este mismo guardia con el que había hablado le dijo que no podía reingresar si no tenía la cinta correspondiente, por lo que él le respondió que llamaría a su amigo para solucionarlo. “Ni pude sacar el teléfono. Otro tipo que estaba atrás me agarró del cinturón, no me podía dar vuelta, no podía hacer nada. Y me dijo: ‘Estás molestando al de seguridad del VIP, te vas para afuera’. Le dije: ‘Pará, loco, no hice nada’”.

El momento de la golpiza a un hombre en un boliche de la costanera

Según Berra, fue en ese momento que estas personas se habrían exacerbado. “Empezaron a pegarme, a arrastrarme, todo de atrás. Me pegaban en la cabeza, en la espalda”, indicó y dijo no entender el motivo que desencadenó el enojo de los guardias: “No hice absolutamente nada, no entiendo la razón: si se confundieron con otro tipo, si el otro pensó que yo estaba queriendo entrar ilegalmente al VIP”.

Sin compañía en el momento en que todo ocurrió, Berra dijo que él pedía que lo soltaran, sin respuesta de parte de los patovicas, que lo “arrastraron” hasta la entrada a principal de la zona de Costa Salguero. “Ni siquiera me soltaron, se le zafó a uno de ellos mi cinturón. Me pegaron una piña, di un giro de 360 grados por el efecto. Me quería volver a agarrar el tipo, le pego una piña para que me deje en paz y ahí fue cuando el otro me pega una patada en el aire, o una piña, me hace dar un giro y caigo al piso contra el cordón”, describió en cuanto a la violenta escena.

Convencido que “de milagro” está vivo y no tiene secuelas graves, Berra refirió que todavía le duele el hombro y que tiene parte de su cuerpo raspada, algo claro a simple vista en su antebrazo. “Justo había una chica que estaba esperando un remise que vio toda la secuencia, cuando me arrastraban desde la salida del boliche. Me dijo: ‘Tardé un montón en sacar el celular, filmé lo último’. Y también me sacó esa foto del antebrazo”, reveló al respecto de quién tomó las imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

En tanto, el hombre anticipó que su abogado radicará la denuncia por este ataque que dijo sufrir. “No puede quedar así, tengo un hijo de ocho años, vi el video y me recontra angustié. Si me llegaba a pasar algo, mi hijo se quedaba sin padre. Y no es la primera vez que pasa”, reflexionó, después de tildar como “inentendible” el episodio, al alegar que él solo quería ver a su amigo en el local. Aseguró, también, que ahora se pone “nervioso y alterado” cada vez que piensa en lo que pasó. “Volví a nacer”, consideró.

Apartados de su puesto

“Estaban muy sacados, no dejaban hablar, no les importaba nada”, recordó, mientras, sobre los tres guardias de seguridad, que fueron desplazados de sus puestos de trabajo, de acuerdo a lo que uno de los dueños del boliche le avisó, en un llamado telefónico posterior.

“Ayer consiguieron mi teléfono y me llamó uno de los dueños. Me notificó que a esos tipos los echaron, que no tendrían que haber hecho lo que hicieron y que se ponían a disposición en la Justicia”, reconstruyó.