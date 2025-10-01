Cómo fue el enfrentamiento en González Catán por una casa

Un conflicto por la posesión de una vivienda desató una balacera en plena vía pública. La rápida difusión de imágenes capturadas por vecinos propició una investigación judicial por abuso de armas.

El enfrentamiento en González Catán por una casa

Fuentes policiales y judiciales informaron a LA NACION que el suceso tuvo lugar en el barrio Las Casitas de Los Ceibos, cerca del kilómetro 32 de la ruta 3. La familia Sández repelió con disparos a integrantes de la familia Segovia, que llegó al lugar con el objetivo de tomar posesión de una vivienda. La disputa, según trascendió, tiene larga data y se agudizó en las últimas semanas.

Tiroteo entre dos familias en González Catán

Pese a la intensidad del tiroteo, no se reportaron heridos ni fallecidos. Un vecino capturó el momento en que se sucedieron los disparos y las corridas, en un video que circuló rápidamente por redes sociales y grupos de WhatsApp, donde se puede ver el intercambio de disparos en plena calle entre ambas familias.

Investigación en curso

La difusión del video provocó una intervención de oficio por parte de la seccional de González Catán. La fiscal Andrea Palin tomó el caso e inició un sumario por el delito de abuso de armas de fuego. La fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables de los disparos y cuál fue el origen de la disputa por la vivienda.

Antecedentes de inseguridad en Los Ceibos

En los últimos meses, Los Ceibos se convirtió en una zona de alta conflictividad en La Matanza. El 25 de julio, la esquina de Campana y Chaco estuvo cerca de ser el escenario de una tragedia cuando un chofer de la línea 620 impidió el paso a dos ladrones en moto que habían asaltado a un verdulero.

Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y apuntó contra el colectivo, pero no pudo disparar debido a una maniobra fallida del cómplice que conducía la moto. El incidente fue filmado por un pasajero, una situación generó pánico entre los pasajeros y los vecinos que se encontraban en la zona.

Un chofer encerró a dos motochorros en La Matanza

Los vecinos recriminaron al chofer por dejar escapar a los delincuentes. "Qué hacés amigo. Están re enfierrados gil“, se escuchó en la grabación en medio de todos los gritos hacia el chofer.

Detención y consecuencias

Los asaltantes huyeron, pero fueron interceptados por vecinos que los golpearon antes de entregarlos a la policía de Virrey del Pino. Uno de los delincuentes debió ser hospitalizado por una conmoción de cráneo. El hecho generó un debate sobre la justicia por mano propia y la falta de seguridad en la zona.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carabajal.