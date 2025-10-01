Video: qué dijo Jorge Rial sobre el regreso de Morena a la cárcel

Morena Rial enfrenta un nuevo capítulo judicial tras su reciente detención por incumplir las condiciones de su excarcelación en una causa por robo agravado. Y es por ello que fue trasladada a una cárcel común.

El traslado de Morena Rial

La hija de Jorge Rial se encuentra en la Unidad 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en Magdalena, según pudo confirmar LA NACION por fuentes judiciales y policiales. La jueza de garantías Andrea Rodríguez Mentasty revocó el beneficio a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien investiga el caso.

Imputación por robo agravado

La joven enfrenta cargos por robo agravado por efracción y escalamiento, cuyo delito prevé una pena de entre tres y diez años de prisión. Previo a su traslado, permaneció dos noches en la comisaría 7a. de San Isidro, luego de que Personal de la Estación de Policía Departamental de San Isidro, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, efectuó la detención en un departamento de Caballito.

Así llegaba Morena Rial a la cárcel de Magdalena

Proceso judicial en curso

Fuentes judiciales informaron que se analiza la posibilidad de dictar la prisión preventiva de More Rial. Se desconoce si continuará con la representación legal del mismo equipo, luego de que el estudio del abogado Miguel Ángel Pierri anunciara en X que dejó de representarla.

Miguel Ángel Pierri anunció que ha dejado de representar a la Sra. Morena Rial (X: @miguepierri)

Condiciones de la excarcelación

En marzo, al ser excarcelada, la Justicia impuso a Rial la obligación de “comparecer en sede judicial una vez por semana”. También debía someterse a un tratamiento psicológico/psiquiátrico, detallando “la modalidad y periodicidad” y acreditando su cumplimiento mensualmente.

Según el expediente judicial al que accedió LA NACION, la joven mediática no presentó la constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico ni justificó sus ausencias a las presentaciones semanales de agosto y septiembre. Tampoco presentó constancia de empleo o medio de subsistencia.

Declaraciones de Jorge Rial

Jorge Rial se refirió a la detención de su hija en el canal de streaming Carnaval. Confirmó la revocación de la detención domiciliaria y lamentó el incumplimiento de las normas judiciales.

Qué dijo Jorge Rial tras la nueva detención de su hija, Morena

“Cuando te dan el beneficio de la libertad para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. Me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo otras alternativas, muchísimos mejores", expresó.

El periodista agregó: “Tenía todo para elegir el camino del bien, el camino de la honestidad, del estudio, pero eligió otro camino que no tiene nada que ver conmigo, con mi hija Rocío, con nietos, mi familia y mis amigos. Tomó esa decisión y es grande, es mayor de edad, tiene dos hijos. Uno asume los actos y las responsabilidades que tienen esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal. Tomó esta decisión y no la pude torcer, seguramente tengo cierta incapacidad. Hablé con ella [por anoche], está llorando. Obviamente, me duele como padre”.

El robo en Villa Adelina

El robo por el que se imputa a More Rial ocurrió el 18 de enero en una casa de Villa Adelina, desocupada por vacaciones de sus dueños.

La filmación que complica a Morena Rial

El fiscal Ferrari detalló en su dictamen que Rial y otros individuos se dirigieron a la vivienda en un Peugeot 207 blanco conducido por ella. Dos de los delincuentes ingresaron a la casa, forzaron una ventana y sustrajeron una notebook. Rial, junto a Luna González y Alan Martín Fernández, permanecieron en el vehículo mientras se cometía el delito.

El automóvil fue filmado en una estación de servicio. Una policía reconoció a Rial. Poco después, la uniformada fue enviada a la casa robada, donde se había activado la alarma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.