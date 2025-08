Cómo fue la estafa inmobiliaria que dejó a dos jóvenes sin departamento

Dos jóvenes turistas mexicanos fueron víctimas de una estafa inmobiliaria en el barrio porteño de Congreso. Pagaron $1.500.000 por el alquiler de un departamento ofrecido de manera fraudulenta en Facebook. La propietaria del inmueble, María B., descubrió el engaño al encontrar a los extranjeros en su vivienda y constató el robo de casi todos sus electrodomésticos.

Cómo funcionó la estafa inmobiliaria paso a paso

La maniobra delictiva se ejecutó en varias etapas con una planificación detallada. El domingo 27 de julio, un hombre reservó por cuatro noches un departamento de María B. ubicado en la primera cuadra de la calle Montevideo. La reserva se realizó a través de la plataforma Booking. “Vino solo, sin equipaje. Me dijo que lo tenía en el auto. Me pagó en efectivo”, relató la propietaria a LA NACION.

"Vendo todo urgente por mudanza", decía el aviso en Marketplace donde se ofrecían los bienes sustraídos

Una vez en posesión del inmueble, el estafador publicó un aviso falso en Facebook. Ofrecía el mismo departamento para un alquiler de largo plazo. Dos jóvenes mexicanos respondieron al anuncio. Para generar confianza, el delincuente no les pidió una seña por adelantado. “Les decían: ‘vengan a ver el departamento, si les gusta, me pagan y se quedan’. Eso les dio seguridad a los pobres chicos”, explicó María. Los turistas, de unos veinte años, pagaron $1.500.000 y se instalaron.

Al mismo tiempo, el hombre que alquiló originalmente la propiedad la desvalijó por completo y se llevó todos los artefactos de valor. Luego, publicó los objetos robados para la venta en Marketplace, la plataforma de comercio de Facebook, bajo el pretexto de una mudanza urgente.

Uno de los electrodomésticos robados, ofrecido para la venta en la plataforma (Marketplace)

El engaño salió a la luz el jueves siguiente. María intentó contactar al inquilino para coordinar su salida, pero no obtuvo respuesta. Subió al departamento con el portero como testigo y encontró a los jóvenes mexicanos. “Golpeé la puerta y me contestó alguien de adentro. Era un chico de unos veinte años, todo dormido. Le pregunté quién era y me dijo que había alquilado el departamento”, contó la dueña.

¿Qué pasó con los estafadores?

Tras descubrir la estafa y el robo, María B. realizó la denuncia en la comisaría local. Luego, por su propia cuenta, buscó en Facebook el perfil que utilizaron para engañar a los turistas. Allí encontró no solo el aviso del falso alquiler, sino también la venta de sus pertenencias. “Encontré mi pava eléctrica, mi tostadora, mi estufa. Decía ‘vendo todo urgente por mudanza’”, detalló.

La división de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad organizó una compra controlada para recuperar los objetos, pero la fiscalía impidió la detención Prensa GCBA

Con todas las pruebas, contactó a la división de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad el viernes a las ocho de la mañana. Los investigadores organizaron una compra controlada para recuperar los bienes y detener a los responsables. Un oficial se hizo pasar por comprador y pactó un encuentro.

“El oficial fue de civil al punto de encuentro. Me llamó y me mostró: ‘¿Este es tu microondas?’; ‘¿Esta es tu estufa?’. Sí, eran las mías. En ese mismo momento quedan detenidos”, relató María. Pero una decisión judicial impidió el proceso: “El oficial llamó a la fiscalía para que le dé el ok para detenerlos y el fiscal le dijo: ‘No, libéralos’”.

"Vengan a ver el departamento, si les gusta, me pagan", decían los delincuentes para generar confianza Freepik

La causa está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández. Según la denunciante, los sospechosos liberados son padre e hijo, identificados con las iniciales A.A y E.A. La policía solo pudo retener el microondas y la estufa recuperados.

¿Qué objetos robaron del departamento?

La propietaria del inmueble denunció el robo de numerosos objetos que equipaban el departamento para alquiler temporario. La lista de pertenencias sustraídas incluye un microondas, una pava eléctrica, una tostadora y un secador de pelo.

Las capturas de la víctima de la estafa

Los delincuentes también se llevaron una estufa, una bolsa de agua caliente, un equipo de mate completo y elementos decorativos, como una chapita con la inscripción “Buenos Aires”. “El departamento estaba pelado. Quedaron la tele, el escritorio y la cama. Todo lo demás no estaba”, lamentó María.

