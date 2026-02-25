Condenaron al hijo de Leo Mattioli por atropellar y matar a una ciclista

SANTA FE.- El cantante de cumbia Nicolás Mattioli, hijo del recordado artista Leo Mattioli, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por el siniestro de tránsito que protagonizó en septiembre de 2024 donde murió una ciclista. Además, no podrá conducir ningún tipo de vehículo automotor por siete años y deberá realizar un curso de seguridad vial, entre otras normas de conductas impuestas por la Justicia.

La pena fue dictada por la jueza penal Susana Luna tras un juicio abreviado. Los fundamentos del acuerdo fueron dados a conocer por la fiscal del caso, Rosana Marcolín, y contó con el aval del abogado querellante, Diego Martini, y el letrado defensor de Mattioli, Norberto Berlanga.

“Nunca quise lastimar a nadie”, afirmó el conocido cantante, de 32 años, al confirmarse la sentencia por el caso que quedó definido como homicidio culposo.

El 21 de septiembre de 2024, el músico embistió con su camioneta a Claudia Decurgez en inmediaciones de Avenida Richieri y Libertad de la ciudad de Santo Tomé, vecina a esta capital, donde reside.

Durante el juicio abreviado, la representante del Ministerio Público Fiscal repasó que Mattioli conducía una camioneta Ford Ranger gris por avenida Richieri en dirección oeste-este, y en el mismo sentido y sobre la margen derecha de la calzada, circulaba en bicicleta Decurgez.

Mattioli circulaba a unos 53 kilómetros por hora, aproximadamente, “de manera negligente, sin tomar las debidas precauciones a las circunstancias del tránsito, por lo que no advirtió la presencia en la vía pública de la Sra. Decurgez y la embiste en la parte trasera de la bicicleta”, según el expediente judicial.

La víctima salió despedida hacia la derecha de la calzada, y al caer sufrió un traumatismo de cráneo grave, que le ocasionó la muerte minutos después.

Una mujer que se encontraba en las inmediaciones del lugar advirtió lo ocurrido y llamó al número de emergencias 911. Cuando llegóel personal policial, Mattioli manifestó a viva voz: “No la vi, se me cruzó, todavía está respirando”.

Los policías solicitaron una ambulancia, pero cuando los médicos llegaron la mujer ya estaba muerta.

Esa misma mañana a Mattioli se le extrajeron muestras biológicas para examen de alcohol y drogas en sangre, que arrojaron resultado negativo.

Una cámara de seguridad, instalada en la zona, demostró que al momento de la colisión, Decurgez circulaba en línea recta, reglamentariamente y ceñida a la derecha de la calzada, con lo que se descarta que se le haya “cruzado” como había manifestado Mattioli.

Los daños relevados en la camioneta también confirmaron que la ciclista no se cruzó.

Durante la audiencia donde se dictó el fallo, el abogado querellante, que representa a la pareja y los hijos de la víctima, dio la conformidad al acuerdo y la fiscal advirtió que la familia de origen de Decurgez también avaló los extremos del acuerdo de juicio abreviado.