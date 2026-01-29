Conurbano sin ley: robaron un auto y los vecinos los persiguieron en moto para intentar recuperarlo
El episodio ocurrió el domingo en Gregorio Laferrere; parte de la persecución quedó grabada por una cámara de seguridad
- 2 minutos de lectura'
Una persecución de película se registró en el partido bonaerense de La Matanza durante el fin de semana. Fue luego de que un grupo de ladrones robó un auto y aceleraron para huir de la escena, pero los vecinos se organizaron y los siguieron de cerca en motos. Durante el intento de escape, los criminales casi se llevan por delante a distintos animales.
El episodio ocurrió el domingo apenas pasadas las 15.30, en las cercanías a Intendente Federico Pedro Russo al 4400, en Gregorio Laferrere y parte de la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de un domicilio.
En las imágenes, se observa en primera instancia a los ladrones con el auto robado, un Chevrolet Classic de color gris, marchando a toda velocidad por la calle de tierra. Lo disruptivo de su rapidez alarmó a los vecinos de la cuadra, que empezaron a salir a las veredas para ver lo que estaba ocurriendo.
Por detrás del vehículo, y tocando bocina para que las personas se apartaran de la calle, los perseguían al menos cinco motocicletas, con la aparente intención de poder frenarlos y recuperar el automóvil.
Solo instantes después, los ladrones regresaron por la misma calle. “¡Correte, ahí viene el auto!“, se escucha decir a una de las personas. En ese instante, otra de las vecinas advierte cómo uno de los perros permanece sin moverse a pesar de la velocidad con la que venía el coche. Rápidamente se acercó para empujarlo hacia la vereda y afortunadamente evitó que resulte lesionado.
Luego de que el coche volvió a atravesar la misma zona, algunos de los jóvenes que habían salido de sus casas comenzaron a ir rápidamente en la misma dirección.
Otras noticias de Robo
"Venimos por la piscina". Se hicieron pasar por pileteros y le robaron a una vecina de La Horqueta de San Isidro
Video. Asaltó a un hombre cuando llegaba a la playa, huyó corriendo y se escapó en un auto
La Matanza Ataque relámpago: motochorros le arrebataron la camioneta a una mujer y cayeron por las cámaras de seguridad
- 1
Dos hermanos y un motociclista, víctimas de mortales venganzas en territorio bonaerense
- 2
La Provincia confirmó la inhabilitación de los dos conductores del caso Bastián
- 3
Violento choque de frente entre un auto y una moto: murieron una niña de 9 años y su madre
- 4
Ataque relámpago: motochorros le arrebataron la camioneta a una mujer y cayeron por las cámaras de seguridad