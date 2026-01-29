Conurbano sin ley: robaron un auto y los vecinos los persiguieron en moto para intentar recuperarlo

Una persecución de película se registró en el partido bonaerense de La Matanza durante el fin de semana. Fue luego de que un grupo de ladrones robó un auto y aceleraron para huir de la escena, pero los vecinos se organizaron y los siguieron de cerca en motos. Durante el intento de escape, los criminales casi se llevan por delante a distintos animales.

El episodio ocurrió el domingo apenas pasadas las 15.30, en las cercanías a Intendente Federico Pedro Russo al 4400, en Gregorio Laferrere y parte de la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de un domicilio.

Así fue la persecución en moto de los vecinos

En las imágenes, se observa en primera instancia a los ladrones con el auto robado, un Chevrolet Classic de color gris, marchando a toda velocidad por la calle de tierra. Lo disruptivo de su rapidez alarmó a los vecinos de la cuadra, que empezaron a salir a las veredas para ver lo que estaba ocurriendo.

Por detrás del vehículo, y tocando bocina para que las personas se apartaran de la calle, los perseguían al menos cinco motocicletas, con la aparente intención de poder frenarlos y recuperar el automóvil.

Solo instantes después, los ladrones regresaron por la misma calle. “¡Correte, ahí viene el auto!“, se escucha decir a una de las personas. En ese instante, otra de las vecinas advierte cómo uno de los perros permanece sin moverse a pesar de la velocidad con la que venía el coche. Rápidamente se acercó para empujarlo hacia la vereda y afortunadamente evitó que resulte lesionado.

Luego de que el coche volvió a atravesar la misma zona, algunos de los jóvenes que habían salido de sus casas comenzaron a ir rápidamente en la misma dirección.