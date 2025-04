Córdoba. La Justicia liberó a los cinco policías detenidos por la muerte de un hombre en una estación de servicio

CÓRDOBA.- Quedaron en libertad los cinco policías detenidos acusados por la muerte de un hombre en una estación de servicios de la ciudad de Córdoba en la madrugada del 24 de marzo pasado. La orden la dio el fiscal de la causa, Guillermo González, que aunque consideró que “se excedieron en su accionar” no tuvieron intención de matar.

Guillermo Bustamante murió el 24 de marzo en una estación de servicio. Discutió con un empleado porque cargó combustible y, después, le dijo que se había olvidado el dinero. El playero llamó a la policía y, entre varios agentes, lo subieron a un patrullero mientras él decía que no se sentía bien. Murió allí mismo.

Agustina, la pareja de Bustamante, había sido llamada por él para que pagara. Después de su muerte, afirmó que el operativo fue “violento” y que intervino una docena de efectivos. “Estaba vivo cuando llegué, yo vi cómo lo mataban. Yo vi cómo lo estaban subiendo al patrullero y estrangulando”, afirmó.

Horas después el fiscal González ordenó la detención de los agentes y los imputó a tres como coautores del crimen (homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales), a uno por encubrimiento y al otro por “omitir los deberes de funcionario público en calidad de autor”.

Este miércoles, a través de un comunicado, la Fiscalía indicó que cambió la acusación a homicidio preterintencional. “Habiéndose incorporado nueva prueba producida por el Instituto de Medicina Forense; y en conjunto con el resto de la prueba, se advierte la ausencia del dolo directo o eventual por parte de los imputados de producir la muerte de la víctima”, añade el texto que advierte que no está terminada la investigación y que los policías siguen sujetos a proceso.

La autopsia preliminar de Bustamante, a horas de su deceso, mostró que no había muerto por asfixia mecánica, como afirmaba su pareja. El informe final de la necropsia dio cuenta de que habría consumido cocaína y alcohol poco antes de morir y que, además, padecía una miocardiopatía hipertrófica.

Ese informe forense, que añadió que ninguno de los golpes recibidos por Bustamante tuvo carácter mortal, fue clave para la decisión de la Fiscalía.

Tras la polémica por la muerte, el playero que había quedado involucrado en la situación relató que Bustamante había cargado $10.000 de combustible “y al momento del pago respondió con evasivas”.

Añadió: “Tenía varios billetes en la mano, pero no me pagaba. Me preguntaba cuánto valía la nafta, qué le había puesto en el auto, pero no me pagaba. Miraba para todos lados. Le dije cuatro veces que por favor me pagara y terminé llamando a la policía”. Sobre la intervención de los agentes, señaló que no había visto “nada raro”.

