Córdoba: volvió a la cárcel un violador liberado por el riesgo del coronavirus

La jueza Garay será sometida a Jury; la víctima estará presente en la reunión.

22 de mayo de 2020

CORDOBA.- A horas de que se suspendiera una reunión del Jury a la jueza de ejecución penal de San Francisco, María Teresa Garay , que excarceló a un hombre que violó a su hija adolescente, el condenado volvió a la cárcel . La misma magistrada revocó el beneficio de prisión domiciliaria .

Garay le concedió la prisión domiciliaria a fines de marzo a Antonio Puntonet, de 61 años, sentenciado a 8 años y tres meses de prisión por abusar de su hija cuando ella tenía 14 años . Al condenado le faltaban 7 años para cumplir la pena.

La misma jueza Garay resolvió el "cese de la prisión domiciliaria" que había otorgado el 23 de marzo, y consecuentemente ordenó su regreso al servicio penitenciario de San Francisco, en el sudeste cordobés. Su primera decisión se había sustentado en que el hombre padece patologías como diabetes e insuficiencia cardíaca . Los informes médicos indicaban que se lo podía atender en la cárcel.

La revocatoria de la prisión domiciliaria se resolvió luego de que desde las autoridades carcelarias le comunicaran a Garay que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) habilitó una carpa sanitaria en el penal , donde se alojarán a los reclusos que integran el grupo de riesgo para la Covid-19.

El 18 de febrero de 2019, en un juicio abreviado, Puntonet reconoció los abusos sufridos por su hija, que hoy tiene 23 años. La víctima se enteró por los medios de la libertad del violador y escribió una carta pública. "Me enteré por terceros que 'mi papá está libre'. Que no era prisión domiciliaria. Desde ese día ya no me da más la cabeza. Y yo pregunto... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me tengo que enterar de esta forma? ¿Desde cuándo me soltaron la mano? Yo no pedí esto", dijo.

El punto central de la acusación a la jueza Garay es no haberle informado a la víctima la decisión de la excarcelación. El Jury está integrado por Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia; las legisladoras Julieta Rinaldi (titular del jurado), Silvia Paleo y Verónica Garade Panetta, y el legislador Oscar González.

Sólo puede tomar dos decisiones: absolver o condenar y en este caso la única pena posible en la destitución. La suspensión de la reunión ocurrió por la vuelta atrás de la cuarentena en la ciudad de la cuarententa en Córdoba; en la próxima fecha, la víctima estaría presenta para brindar su testimonio.