Corrientes: un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo

Un episodio de inseguridad ocurrió en la provincia de Corrientes cuando un ladrón ingresó a un local de joyas y bijouterie pero fue reducido por dos empleados del lugar. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad.

El intento de robo ocurrió este lunes a plena luz del día en una joyería del barrio Mil Viviendas, ubicado en la ciudad de Corrientes. El delincuente entró con un destornillador y amenazó al empleado que estaba atendiendo para que le entregara dinero y mercadería.

Con el rostro cubierto y con el destornillador en la mano, continuó amenazando al hombre. Sin embargo, en una maniobra sorpresiva, un segundo empleado lo sorprendió por detrás. Los trabajadores lograron reducir al ladrón a golpes y lo tiraron al piso.

Corrientes: un ladrón quiso asaltar una joyería y lo redujeron entre dos empleados

Una vez que pudieron controlarlo, los empleados pidieron auxilio a los vecinos de la zona para que -entre todos- lo retuvieran hasta que llegara la Policía.

El video que grabó la cámara de seguridad del comercio registró todo el episodio. La toma dura poco más de tres minutos y se pueden ver los primeros forcejeos entre el delincuente y el primer empleado y luego al segundo que lo sorprende desde atrás. Ambos trabajadores -de acuerdo a las imágenes- logran retenerlo contra un mueble que se había caído al piso.

“Dejame ir, boludo”, se le escucha decir al ladrón en un tramo del video. También se escuchan gritos, bocinazos un diálogo que resulta inaudible.

Luego de la llegada de los agentes, lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría y lo pusieron a disposición de la Justicia, de acuerdo a lo que publicó el portal correntino El Litoral.

Según las primeras informaciones, el asaltante tiene 38 años y fue identificado como Juan Pablo G.B. Los agentes policiales confirmaron que secuestraron el destornillador con el que amenazó a los empleados y pretendía realizar el robo.