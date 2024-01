escuchar

En las últimas horas algunos testigos aportaron a la Justicia videos útiles para reconstruir el crimen de Tomás Tello Ferreyra, ocurrido mientras festeja el Año Nuevo en las primeras horas de la mañana del 1 de enero en la ciudad bonaerense de Santa Teresita. Por el asesinato en patota hay nueve detenidos, dos de ellos menores de edad.

En uno de los videos aparece un grupo de jóvenes, entre los que se produjeron corridas y enfrentamientos a golpes en la orilla de la costa balnearia. La playa fue el primer escenario de violencia que terminó con el asesianto del joven de 18 años, quien vivía en Mar de Ajó.

En la grabación viralizada se puede ver cómo cuatro joóvatacaban a Tello con piñas y patadas, mientras él intentaba defenderse. En el video se escuchan gritos de otras personas que presenciaron el ataque y que no aparecen en escena.

El joven de 18 años, quien trabajaba de albañil y era muy querido en su barrio donde aún permanece la conmoción por lo sucedido, intentó escapar corriendo: fueron alrededor de seis cuadras las que corrió, según contó su madre, pero fue interceptado por la patota en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera, donde fue cometido el crimen.

Samanta, la mamá de Tomás, detalló: “Por lo que sé, a él [Tomás Tello] lo van a buscar. Él corre y se ve en uno de los videos que lo están buscando a él. Corre seis cuadras más o menos. Y se lo pierde porque ya no hay más cámaras”. Y agregó: “Estaban en la playa, había un montón de gente, un montón. Sé que después lo salieron a correr y mientras lo iban corriendo le pegaban”.

Además, Samanta contó que le solía decir a su hijo que si alguna vez le querían pegar lo iban a hacer entre muchas personas: “Por grandote te van a agarrar entre un montón el día que te quieran pegar”. Y le advertía: “Cuidate porque sos muy grandote. Él me decía que no me preocupe”.

Asesinado en Año Nuevo

A Tomás Tello Ferreyra lo mataron con una puñalada en el corazón: según fuentes judiciales, la autopsia reveló que la víctima sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón.

Los investigadores del homicidio de Tello informaron que todavía no se secuestró el arma utilizada en el crimen, pero que aún no se sabe con certeza si se trató de una tijera, como trascendió ayer.

Según informó la agencia de noticias Télam, el fiscal Gamaleri modificó la calificación legal del crimen de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía”: la misma imputación por la cual fueron condenados los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, en Villa Gesell.

Como se puede ver en el video, la pelea comenzó en la playa, pero luego el joven fue perseguido por el grupo de personas durante varias cuadras. Tello corrió para escapar, pero fue interceptado, nuevamente golpeado y lo atacaron con un arma blanca, aún no se sabe cuál, y sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde falleció.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, sostuvo en declaraciones a radio Mitre: “Esto comenzó a raíz de un conflicto anterior que ocurrió el 23 de diciembre pasado. No sabemos qué pasó, pero la hipótesis es que fue venganza o represalia por ese hecho anterior”.

Los sospechosos del crimen

Fuentes de la investigación señalaron que los sospechosos tienen 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años, el noveno aún no fue identificado. Además, revelaron que uno de ellos es el padre de Damián Kopelian (21), sindicado como autor de la puñalada que derivó en la muerte de Tello.

Así llegaba a la fiscalía el presunto asesino de Tomás Tello Marcelo Manera / Enviado Especial

Respecto de Damián Kopelian, Escoda dio a conocer que el joven de 21 años registraba antecedentes penales por un hurto cometido durante el 2023.

El fiscal manifestó que los asesinos de Tello obraron con “un plan de antemano”, el cual se originó en una fiesta el 23 de diciembre a raíz de una disputa anterior con la víctima.

En referencia a los nueve detenidos comentó que “algunos de los capturados son autores y otros son partícipes”. Y expresó: “A los detenidos no se les extrajo muestras para saber si estaban alcoholizados. Igualmente, eso no influiría en la causa. Posteriormente, al hecho la Policía trabajó bien, está ayudando en la investigación”.

LA NACION