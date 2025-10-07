Cuál es la principal hipótesis de la muerte de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que encontraron en Entre Ríos

Daiana Mendieta, de 22 años, la joven que había desaparecido cinco días atrás, fue hallada muerta este martes durante un rastrillaje en una zona rural cerca de la Ruta Nacional 12 en Entre Ríos. Sus restos estaban ocultos dentro de un aljibe, a 10 metros de profundidad, cerca del sitio donde los investigadores habían encontrado el domingo su vehículo con las llaves puestas.

Hasta el momento la investigación cuenta con un detenido, un hombre de 55 años que se resistió a un allanamiento y habría tenido contacto con ella antes de su desaparición, según informó el diario local Uno. La hipótesis preliminar de la investigación, liderada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, sostiene un femicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación. La autopsia reveló que el cuerpo de Mendieta presentaba un disparo de arma de fuego.

Lugar del hallazgo

El rastrillaje para encontrar a la joven abarcó una amplia área rural. Un operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre ellos policías, bomberos voluntarios y perros de rastreo, acompañados por drones, halló el cuerpo de la joven en la zona rural Los Zorrinos, un camino paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde apareció el domingo a la madrugada el vehículo Corsa Classic de la joven.

El pozo de agua en una propiedad de la localidad de General Mansilla, en el centro de Entre Ríos, donde fue hallado el cadáver de Daiana Mendieta R2820

Tras entrevistas con vecinos y examen de cámaras de seguridad, la policía dio con el principal sospechoso, un hombre de 55 años, conocido como “Pino”, quien vivía a un kilómetro de Daiana y habría tenido contacto con ella antes de su desaparición. Durante un allanamiento en un galpón el sospechoso se resistió a la presencia policial e inclusive los agredió. Del domicilio se secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux.

Su desaparición

El último viernes, alrededor de las 20, la mujer salió de su casa en su auto Corsa y -horas más tarde- sus padres perdieron contacto con ella. A las 22 su celular se apagó. A raíz de ello, se presentaron el sábado en la comisaría de Gobernador Mansilla para efectuar la denuncia por averiguación de paradero.

Daiana Mendieta R2820

Luego de la realización de la autopsia, la fiscal Emilce Reynoso confirmó ante los medios este martes que el cuerpo de la joven presentaba un disparo de arma de fuego. El Jefe de la Policía Provincial, Claudio González, afirmó, en diálogo con TN, que aquel disparo habría sido “determinante” en el deceso de Mendieta. Hasta el momento no trascendió el móvil del femicidio ni se estableció el vínculo que el sospechoso mantenía con la víctima.