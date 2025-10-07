Qué se sabe sobre Daiana Mendieta, la joven de 22 años que encontraron muerta en Entre Ríos

El cuerpo de Daiana Mendieta fue hallado este martes en una zona rural de Gobernador Mansilla, Entre Ríos. La localización de sus restos se produjo tras cinco días de una intensa búsqueda que comenzó el sábado, luego de que su familia denunciara su desaparición. Ante esto, un hombre de 55 años permanece demorado por resistirse a un allanamiento vinculado a la causa.

Quién era Daiana Mendieta, la joven que fue encontrada muerta

Daiana Mendieta tenía 22 años y vivía en el municipio de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos. Su familia perdió contacto con ella la noche del viernes 3 de octubre, lo que motivó la denuncia por su ausencia al día siguiente. Salió de su casa en su automóvil y nunca regresó.

La joven desapareció el viernes 3 de octubre tras salir de su casa en su vehículo R2820

Los restos de la muchacha aparecieron durante la mañana de este martes en el interior de un aljibe. El descubrimiento ocurrió durante un operativo de rastrillaje en la zona rural conocida como Los Zorrinos, un camino paralelo a la Ruta Nacional 12. El punto del hallazgo se ubica a pocos metros del lugar donde el domingo los investigadores localizaron el vehículo de la víctima.

La cronología de la desaparición

La secuencia de los hechos comenzó el último viernes. Mendieta salió de su casa alrededor de las 20 horas en su automóvil, un Corsa Classic. Horas después, sus padres intentaron comunicarse con ella sin éxito. Los mensajes enviados a su teléfono celular no llegaban a destino.

Ante la falta de noticias, la familia se presentó el sábado en la comisaría de Gobernador Mansilla. Allí radicaron la denuncia formal por averiguación de paradero. La búsqueda se activó de inmediato en la localidad y sus alrededores.

Durante las recorridas de los policías, el vehículo de la joven fue encontrado a las cuatro de la madrugada del domingo: estaba abandonado a unos dos kilómetros de la ciudad con las llaves puestas. Las primeras pericias realizadas sobre el rodado descartaron indicios de forcejeo.

El hallazgo se produjo tras cinco días de un intenso operativo de rastrillaje R2820

El operativo de búsqueda y el sospechoso detenido

En el contexto de la investigación, la Justicia ordenó el allanamiento de una vivienda: un hombre de 55 años fue demorado en ese procedimiento. Según informó el diario local Uno, el individuo se resistió a la presencia policial e incluso agredió a los agentes. Del domicilio se secuestraron dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux.

El rastrillaje para encontrar a la joven abarcó una amplia área rural. En los operativos participaron cadetes de la Escuela de Policía de Entre Ríos y la División Canes. También colaboraron efectivos de diferentes áreas de la fuerza de seguridad provincial, Bomberos y otros voluntarios. Se utilizaron drones para la inspección aérea del terreno.

