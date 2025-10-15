Cuáles son los tres countries de Canning allanados en la causa por juego clandestino

Un megaoperativo de la Gendarmería Nacional desbarató este lunes una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del juego ilegal. La Justicia Federal de Morón ordenó 59 allanamientos simultáneos, que incluyeron procedimientos en distintos barrios privados de la zona de Canning, y que resultaron en la detención de 19 personas. La investigación se centra en una red que operaba plataformas de apuestas online no autorizadas y que habría blanqueado al menos cuatro millones de dólares.

Cuáles son los barrios privados en el centro de la investigación

Los procedimientos judiciales se concentraron en tres countries específicos de la zona sur del conurbano bonaerense. Las propiedades allanadas por la Gendarmería Nacional se ubican en los barrios privados El Rebenque, Terralagos y Santa Juana, todos situados en la localidad de Canning, en el límite entre los partidos de Esteban Echeverría y Ezeiza.

Terralagos, uno de los countries allanados en la causa por lavado de dinero

El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, fue quien autorizó los operativos a gran escala. La solicitud provino del fiscal Santiago Marquevich y del auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, de la Fiscalía Federal de Hurlingham, quienes encabezan la pesquisa. La magnitud de las tareas quedó expuesta en uno de los allanamientos en El Rebenque, que comenzó a las seis del lunes y finalizó cerca de la medianoche.

El resultado del megaoperativo: detenidos, prófugos y millones incautados

La operación, ejecutada por 340 efectivos del Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, finalizó con un saldo de 19 sospechosos detenidos. Fuentes de la investigación informaron que la causa tiene además a otras 20 personas prófugas. La fiscalía había solicitado originalmente la detención de 39 individuos, entre ellos el presunto líder de la organización criminal, identificado como Roberto Javier Z.

Se decomisaron 120 millones de pesos y 20.000 dólares en efectivo, sumado a una flota de 60 vehículos GNA

Durante los 59 allanamientos simultáneos se secuestraron importantes sumas de dinero y bienes. Las fuerzas de seguridad incautaron $120.000.000 y US$20.000 dólares en efectivo, junto con una flota de 60 vehículos. Además, decomisaron 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas investigadas, una gran cantidad de teléfonos celulares, tres armas de fuego y documentación relevante para la causa. En uno de los domicilios encontraron 12 kilos de marihuana fraccionados en bolsas.

Cómo funcionaba la red de apuestas y blanqueo de capitales

La investigación se inició en mayo de 2023 gracias a los datos aportados por un informante de identidad reservada. La organización criminal operaba bajo el nombre comercial Celuapuestas y ofrecía juegos de azar a través de páginas web y redes sociales sin regulación oficial. La actividad ilegal habría comenzado en el año 2020.

En la operación participaron 340 efectivos del Escuadrón Buenos Aires GNA

El modus operandi para el blanqueo de las ganancias era complejo. Los usuarios de las plataformas de apuestas realizaban transferencias y pagos mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias a nombre de terceros. Para ocultar el origen ilícito del dinero, la red utilizaba “cajeros” que hacían depósitos fraccionados en bancos para eludir los controles del sistema financiero.

Los fondos ingresaban a cuentas de testaferros, como familiares o personas sin capacidad económica real. El dinero luego se reciclaba a través de retiros en efectivo, la compra de vehículos e inmuebles y la inversión en criptomonedas.

Este miércoles, el secretario penal del Juzgado Federal N°2 de Morón, Ignacio Calvi, comenzará a tomar declaración indagatoria a los 19 detenidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.