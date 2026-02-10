De un salamín hasta un jabón y unas zapatillas: frustran ingresos de droga, armas caseras y celulares en penales
En los últimos días, el servicio penitenciario provincial detectó varios intentos de contrabando en los penales de Villa María y Río Cuarto
- 3 minutos de lectura'
En la última semana, el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba frustró varios ingresos de elementos prohibidos en los penales mediante contrabando. Los intentos, detectados por medio del uso de tecnología de scanner y reportados por las autoridades, llamaron la atención por la peculiaridad en la metodología aplicada para esconder los objetos traficados.
El 5 de febrero, en el Establecimiento Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto, agentes detectaron un celular con chip escondido en el interior de un par de zapatillas “multiuso” dirigidas a uno de los internos, quien se habría confabulado con una de sus visitas para hacer ingresar el dispositivo móvil a la cárcel.
👟 Las zapatillas multiuso no pasan por los controles del SP. ❌️— Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) February 5, 2026
📍EP N 6, Río Cuarto.
Mediante un control en el sector de scanner de bolsos, agentes detectaron una anomalía en un par de zapatillas. pic.twitter.com/mVXWT57Qt2
Al día siguiente, en el EP N° 5 de Villa María, personal penitenciario requisó y secuestró un elemento punzante oculto dentro de un jabón de pan. El mismo fue detectado entre las pertenencias de una de las visitas al momento de pasar por el scanner de bolsos.
De acuerdo con la información oficial, el elemento era de hierro, de 10 centímetros de largo por 1,5 de diámetro.
Ayer, en el mismo establecimiento de Villa María, se llevó a cabo una nueva requisa que dio con el hallazgo de material prohibido. En este caso, fue droga: se secuestraron 33 gramos de marihuana.
Los mismos se encontraban ocultos dentro de dos potes de crema acondicionadora para el pelo que querían ser ingresados por encomienda para un interno.
Salamines blancos
El martes pasado en la localidad de Cruz del Eje, un miembro del personal penitenciario fue aprehendido luego de que intentara contrabandear varios paquetes de cocaína y marihuana.
En un control de rutina del Servicio Penitenciario de Córdoba, se detectó que el agente de 33 años de la localidad de Deán Funes había ingresado un paquete que simulaba ser un “salamín”, pero que en su interior escondía envoltorios de droga embalados.
El intento tuvo lugar en el Complejo Carcelario N° 2, donde trabajaba hace tres años.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) intervino para realizar las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de sustancias ilegales. El agente fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.
“El narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”, indicaron en un comunicado difundido por el servicio penitenciario de la provincia.
Otras noticias de Córdoba
- 1
Golpe a los motochorros de la Riccheri: cayó una banda acusada de 140 robos
- 2
“No era necesaria la última patada, ya estaba inconsciente”: el crudo relato de la pareja del hombre asesinado a la salida de un boliche
- 3
Una app, una falsa enamorada y extorsiones desde la cárcel: revelaron la trama detrás del suicidio del soldado en la Quinta Olivos
- 4
Escribió un libro para ayudar a los niños a lidiar con el duelo y ahora deberá enfrentar al Gran Jurado como acusada de asesinar a su esposo