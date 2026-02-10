De un salamín hasta un jabón y unas zapatillas: frustran ingresos de droga, armas caseras y celulares en penales

En la última semana, el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba frustró varios ingresos de elementos prohibidos en los penales mediante contrabando. Los intentos, detectados por medio del uso de tecnología de scanner y reportados por las autoridades, llamaron la atención por la peculiaridad en la metodología aplicada para esconder los objetos traficados.

El 5 de febrero, en el Establecimiento Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto, agentes detectaron un celular con chip escondido en el interior de un par de zapatillas “multiuso” dirigidas a uno de los internos, quien se habría confabulado con una de sus visitas para hacer ingresar el dispositivo móvil a la cárcel.

👟 Las zapatillas multiuso no pasan por los controles del SP. ❌️



📍EP N 6, Río Cuarto.



Mediante un control en el sector de scanner de bolsos, agentes detectaron una anomalía en un par de zapatillas. pic.twitter.com/mVXWT57Qt2 — Servicio Penitenciario de Córdoba (@SPdeCordoba) February 5, 2026

Al día siguiente, en el EP N° 5 de Villa María, personal penitenciario requisó y secuestró un elemento punzante oculto dentro de un jabón de pan. El mismo fue detectado entre las pertenencias de una de las visitas al momento de pasar por el scanner de bolsos.

Elemento punzante traficado dentro de un jabón de pan

De acuerdo con la información oficial, el elemento era de hierro, de 10 centímetros de largo por 1,5 de diámetro.

Ayer, en el mismo establecimiento de Villa María, se llevó a cabo una nueva requisa que dio con el hallazgo de material prohibido. En este caso, fue droga: se secuestraron 33 gramos de marihuana.

Los mismos se encontraban ocultos dentro de dos potes de crema acondicionadora para el pelo que querían ser ingresados por encomienda para un interno.

Marihuana en potes de acondicionador descubierta por personal penitenciario de Villa María

Salamines blancos

El martes pasado en la localidad de Cruz del Eje, un miembro del personal penitenciario fue aprehendido luego de que intentara contrabandear varios paquetes de cocaína y marihuana.

En un control de rutina del Servicio Penitenciario de Córdoba, se detectó que el agente de 33 años de la localidad de Deán Funes había ingresado un paquete que simulaba ser un “salamín”, pero que en su interior escondía envoltorios de droga embalados.

El intento tuvo lugar en el Complejo Carcelario N° 2, donde trabajaba hace tres años.

El agente del Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje fue aprehendido luego de intentar eludir un control de scanner @FPAcba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) intervino para realizar las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de sustancias ilegales. El agente fue aprehendido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.

“El narcotráfico y el delito no admiten ningún tipo de tolerancia, mucho menos cuando se trata de faltas graves cometidas por quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad penitenciaria”, indicaron en un comunicado difundido por el servicio penitenciario de la provincia.