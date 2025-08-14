Cuantos años tienen los hijos de Julieta Prandi

Julieta Prandi habló sobre el impacto que tuvo en sus hijos la condena a 19 años de prisión de su exmarido, Claudio Contardi, quien fue hallado culpable de abuso sexual agravado contra su exesposa. La modelo y conductora describió el difícil momento que atraviesan los menores y su decisión de protegerlos.

¿Qué edad tienen los hijos de Julieta Prandi con Claudio Contardi?

Mateo, el hijo mayor, tiene 14 años, mientras que Rocco tiene 10. Prandi reveló que sus hijos “están en crisis” tras conocer la sentencia. “El más grande todavía está cayendo. Está entendiendo la gravedad de los hechos”. Hasta el momento, Prandi había optado por proteger a sus hijos, ocultándoles detalles sobre los abusos sufridos. “Hasta el día de hoy yo se los había ocultado. Nunca les conté todo lo que pasó”.

Los hijos de Julieta Prandi y Claudio Contardi tienen 10 y 14 años

La modelo aseguró que sus hijos “no quieren verlo”. Según Prandi, la decisión de no mantener contacto con su padre fue tomada por los menores, tras entrevistas con psicólogos de la Justicia. “Fue la voluntad de ellos, como menores, la de no querer verlo más. Y nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”, completó.

Durante su encuentro con los medios, la conductora expresó su satisfacción con el fallo judicial. Calificó la condena como una “pena ejemplar” y expresó: “Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida”. Además, remarcó su sentir de que la Justicia escuchó “no solo a mí, sino a la sociedad que estuvo de este lado”, y agregó: “Son 19 años y casi es el infierno que yo viví, que fueron 20 años. Lo importante es que la Justicia confirmó la pena y dijo que procedan a detenerlo, que viva el infierno que yo viví”.

Habla Julieta Prandi tras condenar al exmarido a 19 años de prisión

La denunciante no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto. Escuchó la noticia desde su camioneta, mientras sus padres, amigos, abogados y psicólogos se encontraban en el tribunal. “Mis papás están muy felices. Me dijo mi papá que [Contardi] tenía cara de nada, no de arrepentimiento”, relató.

Claudio Contardi y las acusaciones en su contra

Claudio Contardi es un empresario gastronómico de 57 años. Su relación con Julieta Prandi comenzó en 2011 y duró una década. De esa unión nacieron Mateo y Rocco. La pareja se separó a principios de 2019, y el divorcio se concretó en octubre del mismo año. Desde entonces, Contardi enfrentó múltiples denuncias presentadas por Prandi, que incluyen violencia familiar, económica y abuso sexual. La acusación principal contra Contardi es por abuso sexual con acceso carnal agravado, un delito que, según la denuncia, causó un grave daño en la salud mental de la víctima.

19 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi

El fiscal Christian Fabio acusó a Contardi de acceder carnalmente a Prandi en reiteradas ocasiones contra su voluntad. La denuncia también indica que Contardi imponía a Prandi la obligación de mantener relaciones sexuales por ser su esposa y se estima que los abusos se repitieron al menos dos veces por semana, lo que suma un mínimo de 144 oportunidades.

“Era una persona que me degradaba, me insultaba y me amenazaba todo el tiempo”, describió Prandi. También denunció violencia económica: “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que estaba en mi caja de seguridad. Me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco”, sentenció.

