Denunciaron y detuvieron a una banda de motos que corría en La Plata: 1 de cada 4 son policías bonaerenses.

Tras las denuncias de vecinos de La Plata sobre motociclistas que circulaban a gran velocidad por el Paseo del Bosque, la Policía y la Municipalidad local realizaron un operativo sorpresa para identificar a los infractores. Como resultado, fueron secuestradas 16 motos y se constató que cuatro de los conductores eran efectivos de la Policía Bonaerense.

El procedimiento se llevó a cabo en la madrugada del último sábado y los vehículos fueron trasladados al depósito automotor municipal. Según informó el medio platense 0221, la falta no implicó la detención de los motociclistas, aunque a cada uno se le labró un acta de infracción.

La intervención se originó tras las quejas de vecinos que denunciaron la presencia de una caravana de motos a alta velocidad en la zona. Según pudo saber LA NACION, se constató que cuatro de los motociclistas eran policías pertenecientes a distintas jurisdicciones de La Plata.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley de Tránsito y quedó a disposición del Juzgado de Faltas de La Plata, que definirá las sanciones correspondientes para cada conductor.

Problemas con las caravanas de motos

Semanas atrás, en la ciudad de Mar del Plata, un nutrido grupo de motociclistas que se movilizaban en caravana protagonizó un incidente que terminó con un joven fallecido y un remisero agredido.

Lo de ayer no fue un accidente. Fue un ataque. Acá no hay dos lados de una misma historia: todos los que salieron organizados con las motos sabían lo que hacían, salieron a eso. No es inconsciencia, es premeditación.



Las cámaras de seguridad callejeras permitieron advertir que las motos, que se estimaba entonces que eran más de un centenar, transitaban por la avenida Fortunato de la Plaza, en su mayoría por la mano que les correspondía y algunos otros por la mano contraria. El choque del remis provocó que el rodado se desviara hacia el sector por donde circulaba el grueso de los motociclistas. Varios de ellos no tuvieron margen para frenar o esquivar y también terminaron como protagonistas de este múltiple choque.