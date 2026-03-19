Desesperada búsqueda de una niña en Córdoba: por qué los familiares apuntan a un circo

Mientras continúa la desesperada búsqueda de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años que fue vista por última vez el miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín, su familia señaló a un circo que funcionaba en la zona y que se desmontó pocas horas antes de la desaparición de la menor.

La información surge de los medios locales cordobeses, que se hicieron eco de los rumores de vecinos de la zona que hablan de que, hasta días atrás, había un circo en los alrededores que se retiró en la tarde de este miércoles. “Hay mucha gente que me está diciendo que mi hija está ahí”, contó la madre de la niña, Tania, en diálogo con TN.

Según su relato, había un circo instalado cerca de la vivienda del barrio San José Obrero -donde reside la familia- que desmontó sus carpas y se fue de la ciudad dos horas después de la desaparición. Además, marcó que nunca llegó a hacer las funciones previstas.

Por su parte, Florencia Pereyra, la tía de Esmeralda, aseguró que la instalación “era una excusa para hacer daño”.

“Estuvo un circo en la zona, a un metro de donde vive Esmeralda. Los vecinos sospechan de esa gente porque cuando ellos hicieron la búsqueda, fueron a ese lugar y estas personas se negaron a dejarlos entrar. El circo se dividió en tres partes, en dos de ellas la Policía actuó, pero hay una que no. Alguien la agarró, la vio sola y se la llevó”, indicó en radio La Red.

La versión de las autoridades

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, declaró a TN que el circo “fue revisado” y pidió dejar que la Fiscalía trabaje en el caso.

“Vamos a trabajar. Esperamos que Esmeralda aparezca con vida”, sumó e insistió que se realicen los “controles exhaustivos” para encontrar a la menor.

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