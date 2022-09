Detuvieron a tres hombres acusados de violar a una joven de 25 años en Córdoba

La Policía detuvo en la provincia de Córdoba a tres hombres acusados de violar a una joven de 25 años. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Puente Malvinas Argentinas y fue dado a conocer esta semana por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, aunque no se trataría de un caso aislado. Producto de lo ocurrido, la víctima fue hospitalizada y permanece con custodia.

“La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno dispuso la detención de tres sujetos a raíz de la investigación de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Puente Malvinas Argentinas (Avenida de Circunvalación), de los que resultó víctima una joven cuya identidad e intimidad se preserva, actualmente hospitalizada y con custodia permanente”, señala el comunicado difundido este martes por el MPF.

De acuerdo con el sitio local La Voz, el arresto de los sospechosos se ordenó después de que la víctima fuese hallada “tirada”, con múltiples hematomas, la cadera fracturada y un corte en la lengua provocado por el arrancamiento de un piercing.

En diálogo con los investigadores, su hermana declaró que la joven fue violada por tres hombres que la hostigan a ella y a toda su familia desde hace años. Sin embargo, agregó que los implicados forman parte de un grupo cuya cantidad de miembros aumentó a lo largo del tiempo y está conformado por cerca de nueve hombres y una mujer, algunos de los cuales tienen antecedentes por homicidio.

Con relación al estado de salud de la víctima, contó que tuvieron que operarla dos veces por una lesión en la zona de la pelvis. También dijo que los médicos aseguraron que tendrá una rehabilitación no menor a los tres meses.

Abusos y hostigamiento reiterados

Siempre según el relato de la hermana, los agresores eran amigos de la víctima, con quien “se juntaban prácticamente todos los días”. Sin embargo, en el marco de una cena, estas personas la violaron y por el hecho se hizo la correspondiente denuncia.

Después de la presentación ante la Policía, los ataques contra la joven y su familia empezaron y fueron in crescendo. “Todo lo que le están haciendo ahora es por esa denuncia”, aseguró la testigo y detalló en diálogo con El Doce: “Las personas fueron denunciadas por primera vez en 2018. Además del abuso sexual hubo hostigamiento: prendieron fuego la casa, le pegaron a mi hermana y la dejaron en terapia intensiva. Hubo 28 denuncias, pero la Justicia nunca actuó”.

Asimismo, afirmó que “una de las personas que estuvo presente en las tres violaciones” ocurridas a la fecha “le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando”. “Creo que eso es lo que intentó hacer el domingo”, señaló.

Luego, concluyó: “Mi hermana sabía que la iban a matar. En estos cuatro años no pudo evolucionar nada, no podía ir a estudiar tranquila porque la sacaban de ahí y la golpeaban. Mi mamá la acompañaba cuatro horas para que no le pasara nada porque tenía ataques de pánico, pero aún así, una vez salió y la dejaron en terapia intensiva por los golpes”.