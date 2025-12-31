Detuvieron a una mujer brasileña que trató de salir por Ezeiza con más de cuatro kilos de cocaína

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a una mujer de nacionalidad brasileña que llevaba más de cuatro kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La sospechosa trató de salir del país con destino a Europa y fue interceptada durante uno de los controles reglamentarios en la terminal aeroportuaria.

Según detallaron desde el Gobierno en un comunicado, el procedimiento ocurrió en el sector de Tránsito de Pasajeros de Ezeiza, ya que la mujer venía desde Santiago de Chile con destino final a Ámsterdam, en Países Bajos.

Allí fue cuando el personal detectó que el equipaje de mano de la pasajera —que iba acompañada de su hijo de cinco meses— presentaba un fuerte olor similar al pegamento y tenía un peso demasiado excesivo para el tamaño que tenía.

El equipaje que llevaba la mujer.

Ante estas irregularidades, se procedió a una inspección más exhaustiva. Luego de los exámenes correspondientes ante este tipo de situaciones, las pruebas del “cocatest” dieron positivo para clorhidrato de cocaína —con el típico color turquesa— y se le secuestraron un total de 4,348 kilos del interior del equipaje.

Cómo sigue la causa

Frente a este tipo de situaciones, el personal del aeropuerto trasladó a la mujer y al bebé a la dependencia policial dentro de la terminal aérea y dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso la detención en calidad de incomunicada. A su vez, se ordenó el secuestro de la droga y del teléfono celular y el dinero que la acusada llevaba consigo.

También se iniciaron las actuaciones correspondientes para formalizar la imputación por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (o tráfico)“ bajo la Ley 22.415. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, Secretaría N° 18.

El menor, en tanto, permanecerá bajo cuidado de su madre, conforme a lo dispuesto por la judicatura.

Los rayos X del equipaje.

Droga incautada en Misiones

Este mismo mes, efectivos de la Sección “San José” del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de la Gendarmería, desplegados sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional N°14, detuvieron la marcha del camión que transportaba un cargamento de maderas, un commodity de la zona del monte misionero.

Mediante un escáner móvil detectaron que había paquetes que, por su coloración y densidad, podían ser ladrillos de Cannabis sativa. Con el uso de perros de detección, los gendarmes confirmaron el signo inequívoco de la presencia de estupefacientes y el camión con semirremolque fue trasladado hasta el Escuadrón 8.

Detectaron que muchos de los que parecían ser listones simplemente apilados estaban clavados y eran cajones rectangulares. Al separarles las tapas el cargamento ilegal quedó a la vista: cientos de “ladrillos” empaquetados con nylon de color beige.

Según se informó, pudieron contabilizar 21 cajones que contenían 9361 paquetes de marihuana “prensada”, el producto “estrella” de la economía ilegal paraguaya. Un total de 7418,912 kilos de droga.