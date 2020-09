La pandemia incrementó los casos de violencia de género digital

17 de septiembre de 2020 • 18:05

"¿Dónde estás? Compartí tu ubicación". "¿Por qué no me contestás? Mirá que voy a mandarles a mis amigos tus fotos". Frases como estas son cada vez más comunes en relaciones donde prima la agresión. La pandemia obligó a la gente a quedarse en su casa y tener escaso o nulo contacto social para resguardarse, pero esas medidas de precaución no alcanzaron para evitar el acoso digital. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, casi se triplicaron las consultas por violencia de género digital realizadas a través de distintos canales de la Ciudad, aunque muchas víctimas siguen sin reconocer que esa modalidad de violencia existe.

"Hay muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, que no reconocen que esos reclamos de parte de sus parejas o de gente que están conociendo, vía redes sociales y mensajes, son agresivos. '¿Qué voy a denunciar si fue por Facebook?', dicen algunas chicas", cuenta Agustina Ciarletta, a cargo de la Dirección General de la Mujer del Gobierno porteño, en diálogo con LA NACION. La funcionaria alerta que una de cada tres mujeres sufre violencia de género en las redes sociales.

Desde fines de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la línea 144 en la Ciudad recibió 32.000 llamadas, de las cuales un 45% fueron por razones de violencia de género, maltrato y afines. El año pasado, durante el mismo período, se recibieron 23.000 consultas y el 35% de ellas eran por esos motivos, informaron desde el área de Mujer que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

Con respecto a la violencia digital, de las 32.000 comunicaciones que hubo en estos seis últimos meses solo 157 fueron por violencia digital; así y todo, ese número casi triplicó las inquietudes sobre ese tipo de agresión expresadas en otros años.

Ciarletta enfatiza: "Es importante que la gente reconozca que ese tipo de violencia existe. Y más ahora que hay menos contacto interpersonal. Ante cualquier duda, se puede llamar a la línea 144. Ahí no se denuncia a nadie sino que se brinda contención y ayuda para ver cómo seguir. Incluso, puede comunicarse un familiar que no esté involucrado en la relación". Y repite, dirigiéndose a las víctimas: "Nadie puede compartir una foto tuya sin tu autorización. Nadie puede obligarte a que le envíes imágenes propias".

Del total de consultas que recibió la Ciudad sobre violencia de género, el 59% de las mujeres fue objeto de mensajes sexuales y misóginos, el 45% decidió suspender el uso de las redes sociales por el acoso que sufría, el 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos y el 26% recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual en las redes.

A través de la línea de WhatsApp 11-5050-0147 también se puede requerir la asistencia. En los últimos 15 días, 850 personas consultaron a ese número por violencia de género, de las cuales 230 terminaron conectándose con profesionales. Desde abril, cuando se implementó este sistema en medio de la pandemia, 750 personas chatearon con los operadores del 144 para resolver dudas consultas y recibir acompañamiento.

Formas más comunes de violencia de género digital:

Control de las amistades en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

Obligación de compartir la ubicación en tiempo real o de instalar en el celular aplicaciones de geolocalización.

Obligación de enviar contenido erótico y/o pornográfico propio.

Filmar o sacar fotos en situaciones íntimas sin el consentimiento de ambas partes.

Compartir contenido íntimo sin autorización.

Amenazas cuando no se responden los mensajes.

