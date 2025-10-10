El abogado de la dueña de “la casa del horror” aseguró que a su clienta también querían matarla: “Dormía con el enemigo”

La declaración ante la justicia de Celeste Álvarez Guerrero, una de las detenidas por su presunta participación en el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, sigue abriendo nuevas aristas en el caso. El abogado Daniel Giaquinta visitó los estudios de LN+ para respaldar lo dicho por su clienta. “Miguel Ángel Villanueva Silva, la pareja de Celeste, fue quien asesinó a Morena”, reveló el letrado.

Daniel Giaquinta, abogado de Celeste Gonzalez Guerrero

“Desde que Celeste se enteró de eso, su vida cambió rotundamente: estaba durmiendo con el enemigo“, aseveró Giaquinta. ”Hay que ver esto desde una perspectiva de género. Ella estaba subsumida con una persona que le había confesado un crimen, nada más y nada menos", agregó el abogado.

En ese orden, Giaquinta detalló el paso a paso del accionar de la pareja de su clienta al momento de matar a Morena. “Villanueva Silva primero le clavó un destornillador en el cuello, luego, ya moribunda, la remató con unos vidrios, por eso se corta la mano, coincidente con el relato de Celeste”, apuntó.

Celeste González Guerrero al momento de ser detenida Policía bonaerense

La importancia de contarlo todo

“En esta causa nosotros venimos a trabajar con un nuevo paradigma: el de la verdad. Y para ello pusimos todo lo que tuvimos a nuestro alcance para aclarar las cosas", dijo Giaquinta. En palabras del abogado, su defendida “tiene problemitas con los estupefacientes y algo de depresión. Pero no tiene filtro ni capacidad de mentir: ella dice lo que vio”.

Sobre la posición de Guerrero en la intrincada trama de muertes que tuvo lugar en Florencio Varela, el letrado expuso: “Los narcos querían matar a Brenda, Lara no tenía absolutamente nada que ver. Ellos querían utilizarla para hacer una negociación para que les devuelvan un cargamento de droga cuya cantidad desconozco".

Según el abogado, “la única forma de abrir la investigación es a través de la colaboración de todos. Acá no puede haber un ‘me niego a declarar’ o pactos de silencio. Con Celeste abrimos la causa. Ella tiene grandes problemas mentales e hizo un gran esfuerzo para declarar”.

“Todo lo que dice Celeste hay que tomarlo de forma coloquial. Es decir, cuando habla de un millón de dólares, en realidad lo que quiere decir es, mucha plata”, concluyó Giaquinta.