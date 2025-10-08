Los puntos más destacados de la declaración de Celeste González Guerrero, la dueña de “la casa del horror”

Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas por su presunta participación en el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, rompió el pacto de silencio y relató estremecedores detalles de los asesinatos.

LN+: Celeste rompio el pacto de silencio y brindo una declaracion

“Dos días antes de los asesinatos, Julio, [“Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen], a quién conozco a través de mi pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, quien se hace llamar ”Gonzalo”, llamó a mi celular y le preguntó a Gonzalo si el viernes podía venir a nuestra casa porque quería hacer una fiesta con amigas“, confesó Guerrero ante el fiscal de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

“El mismo viernes a las 21, Julio vuelve a llamar para que le abra el portón de mi casa. Luego ingresa una Chevrolet Tracker blanca en la cual iban las tres chicas y tres hombres. Al descender, del lado del acompañante se baja Víctor Sotacuro, de apodo ‘Duro’ y a quien ‘Julio’ trata de ‘Tío’, y me entrega US$1.000 en la mano", continuó Guerrero.

Víctor Sotacuro, alias "Duro", quien le entrega US$1.000 a Guerrero la noche del crimen

Además de “Pequeño J” y “Duro”, Guerrero identificó al tercer hombre como “una persona de tez blanca, canosa y con una pistola Glock en la mano”. “A las chicas se las veía alegres, contentas: pensaban que venían a una fiesta”, precisó la dueña de “la casa del horror”.

¿Qué pasó antes de la llegada de “Pequeño J”?

En palabras de Guerrero, “antes de que llegue Julio, en la casa estaban Matías Ozorio -ladero de ”Pequeño J"-, “Paco” y “Nero”: ellos fueron quienes se encargaron de cavar el pozo para enterrar a las chicas“. Según la mujer, removieron la tierra escuchando música a todo volumen. Recién apagaron el parlante cuando llegaron las tres víctimas.

Matias Ozorio, señalado como el cavador del pozo donde enterraron los restos de Brenda, Lara y Morena CONNIE FRANCE - AFP

Consultada sobre cómo era la venta de droga, práctica comercial que Guerrero ejercía en su domicilio, la pareja de Villanueva Silva precisó: "Ozorio me traía la cocaína. Entre 100 y 120 envoltorios por día, que valían $10.000 cada uno. Y esa droga la traían desde uno de los departamentos que Julio tenía en el barrio porteño de Pompeya“.

Los hombres en la oscuridad

La declaración de Guerrero continuó hacia el momento en el que abandonó su casa. “Cuando me estoy yendo veo a tres hombres con guantes de látex blancos. Fue justo cuando llegaron las chicas y se cortó la música. Estaban en el living y con las luces apagadas“, revivió la mujer.

Sobre las apariencias de los mismos, puntualizó: “Uno era muy alto y flaco, el otro medio gordito de 1,60 metro y el otro no me acuerdo”. Al momento de hacer un reconocimiento de fotos impartidas por la Fiscalía, Guerrero reconoció a David Gustavo Morales Huamaní, conocido también como “el loco David”, como uno de los hombres que llevaba guantes de látex puestos.

"El loco David", reconocido por Guerrero en la oscuridad de su living Policía boanerense

Un regreso manchado de sangre

“A eso de las cuatro de la mañana vuelvo a mi domicilio y veo que mi pareja tenía una de sus manos sangrando. Me dice que cuando abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo para escapar”, manifestó Guerrero.

Al preguntarle qué le había ocurrido, según Guerrero, Villanueva Silva le respondió: “agarré un destornillador y un vidrio y la maté para que no se escape. Pero como seguía viva fui a buscar un hierro y le aplasté la cara”.

Por último, la mujer relató lo que hicieron cuando los sicarios abandonaron su casa. “Nos fuimos a la estación de servicio que está cruzando el bajo nivel sobre la calle presidente Perón, porque los chicos de ahí siempre nos compran droga. Y como todos nos conocen, compramos varios bidones de nafta, alrededor de 20 litros”, concluyó Guerrero.