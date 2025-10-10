Una perfiladora criminal puso en duda el relato de la dueña de “la casa del horror”: “Describe con mucho detalle”

Luego de que Celeste González Guerrero rompiera el pacto de silencio a través de una declaración llena de detalles sobre el triple crimen de Florencio Varela, la perfiladora criminal Constanza Lamarque analizó las debilidades de ese testimonio. “En todo momento ella habla como si fuera un testigo, que entró a la casa y ya estaba todo terminado”, dijo la especialista en LN+.

La perfiladora criminal Constanza Lamarque en LN+

Sobre los dichos de una de las personas detenidas por su presunta participación en los asesinatos, Lamarque subrayó: “Debemos considerar que Celeste es una imputada y nunca dejó de serlo”. “A ella se la pone dentro de la escena y como una persona con rol funcional dentro de la estructura”, agregó.

“A partir de allí hay que analizar todo con pinzas: cuando uno lee la declaratoria de ella, se ven elementos de defensa", apuntó Lamarque. En palabras de la especialista, “cuando ella describe los hechos, los describe con mucho detalle. Y cuando alguien no está en el lugar, no llega a esos niveles de precisión”.

Sobre el vínculo entre Guerrero y su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, la perfiladora expuso: “En lo que dijo, ella misma describe que fue él uno de los que mató a una de las chicas. Celeste utiliza el rol de ‘yo era dominada por mi novio violento y narco’, pero, por lo general, los hombres narcos no le cuentan a sus novias toda la trama. Les ocultan muchas cosas".

Consultada sobre el caudal económico que, se sospecha, la banda narco manejaba, la especialista planteó un interrogante. “Si tienen tanto dinero, como deja entrever Celeste, ¿por qué no contrataron sicarios profesionales?“, concluyó Lamarque.