El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos

El primer médico legista que revisó el cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, pensó que el orificio que presentaba en la cabeza a la altura de la oreja izquierda era producto de un balazo, pero la autopsia determinó que había sido golpeada con un “elemento corto punzante” que le provocó un traumatismo de cráneo y su muerte.

Así lo explicó a LA NACION una calificada fuente que participa de la investigación y que recibió un resumen extraoficial de la necropsia.

“El orificio que presentaba en la cabeza era similar al que puede producir un proyectil. Es más, el primer médico legista que revisó el cuerpo habló de un balazo, pero la autopsia determino que la joven fue golpeada con un elemento corto punzante. Dicho elemento provocó el orificio”, dijo la fuente consultada.

El cuerpo de Mendieta fue hallada el martes pasado en el aljibe de una casa abandonada de Gobernador Mansilla, una localidad de 3500 habitantes de Entre Ríos. Había sido vista por última vez el viernes de la semana pasada, cuando salió de su casa con el auto de su madre.

“La víctima presentaba signos de asfixia por compresión, pero como si se le hubiese apretado el pecho porque el asesino se subió encima”, agregó el investigador consultado. Por los datos que surgieron en la autopsia suponen que la joven fue arrojada al aljibe cuando estaba muerta.

Dahana Mendieta tenía 22 años

La investigación, a cargo de la fiscal Emilce Reynoso, comenzó el sábado pasado, tras la denuncia de la familia de Daiana, que le pareció extraño que no contestara los mensajes y las llamadas. Los chats le habían dejado de llegar.

Lo primero que se hizo fue hacer un análisis de las cámaras de seguridad para intentar reconstruir el trayecto que hizo Mendieta desde que se fue de su casa en el auto de su madre, un Chevrolet Corsa.

“Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron el auto en el que circulaba Mendieta hasta que se desvió por un camino vecinal”, dijo un investigador.

Pronto, detectives de la Policía de Entre Ríos, pudieron determinar que Daiana nunca se había encontrado con su amiga, como le había dicho a su madre.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que “desde el momento que la familia de Daiana hizo la denuncia, la policía se abocó a su búsqueda inmediatamente. Se organizó un operativo con más de 150 uniformados, perros, bomberos y drones”.

El auto de la madre de Daiana fue encontrado abandonado en horas de la madrugada del domingo pasado.

“Poco después, un testigo contó que cerca de donde fue encontrado el auto había visto una camioneta blanca”, explicaron las fuentes consultadas.

Entonces, los detectives policiales se abocaron en identificar a quién pertenecía la camioneta blanca a la que hizo referencia el testigo.

“Una vez que se identificó quién era la persona que tenía en su poder la camioneta blanca, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia para secuestrar el vehículo y el teléfono celular del conductor” explicaron los informantes.

Fue así que llegaron a la casa del ahora sospechoso, que se puso agresivo. Cuando vio al personal policial agarró un arma y, como se dijo, amenazó con matarse, pero fue reducido y detenido.

“Es un hombre corpulento. Mide cerca de 1,90 metros. Entre cuatro policías lo tuvieron que reducir”, dijo una fuente del caso.

Un primer peritaje hecho sobre la camioneta determinó la presencia de manchas hemáticas. Ahora hay que conocer si se trata de sangre humana o animal.

“Si se comprueba que es sangre humana, después habrá que determinar si es compatible con el patrón genético de la víctima”, dijo un detective del caso.

Finalmente, el martes a la mañana , se comenzó un rastrillaje por cuadrillas y en forma circular.

“Se comenzó a hablar con los vecinos. Uno de ellos hizo referencia a dos casas abandonadas. Se decidió inspeccionarlas. En el mundo criminal se usan las casas abandonas para intentar eliminar pruebas”, dijeron fuentes policiales

En una de las casas se encontró el cuerpo de Daiana. “Se llegó hasta un aljibe que había en el fondo. Se iluminó y lo primero que se observó fueron dos piernas”, agregaron los voceros consultados.

Se logró sacar el cuerpo. Las zapatillas y la indumentaria coincidían con lo señalado por la madre de Mendieta. El teléfono celular de la víctima no fue hallado.

El miércoles pasado, la Justicia le dictó la prisión preventiva al único sospechoso detenido hasta el momento, conocido por el apodo de Pino. Por el momento está imputado de resistencia y atentado a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego.