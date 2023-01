El crimen de Lucio Dupuy: “No lo quiero ni ver, me amarga la vida”, el horror en los mensajes que escribían las acusadas

escuchar

La semana que viene se conocerá la sentencia contra las mujeres acusadas de matar a Lucio Dupuy en noviembre de 2021 en La Pampa. Quienes estarán sentadas en el banquillo por el crimen del niño de 5 años serán, nada más ni nada menos, que su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigaíl Páez. La pequeña víctima era maltratada por ambas, al punto que lo manifestaban. “No lo quiero ni ver porque me amarga la vida”, escribió una vez la novia de la tutora.

A medida que transcurrió la investigación y el proceso judicial, los detalles de los malos tratos que recibía Lucio de parte de las mujeres se hicieron públicos. Una vez, en un mensaje de audio que le envió la mamá del niño a su pareja antes del homicidio, la madre le dijo que el niño se portaba mal y entonces Páez le respondió que lo golpeó. Lejos de preocuparse por esta anómala situación, Espósito Valenti le contestó a su novia: “Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”. Era “normal” para las acusadas referirse al niño como que “interfería en sus vidas”. En otro mensaje, la novia de la madre del niño escribió: “Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”.

Muchas personalidades del espectáculo exigieron jusitica por Lucio Dupuy, el joven asesinado brutalmente en un crimen en el que están imputadas su madre y la pareja de esta Ig / @dalmaradona

En otra conversación, Espósito Valenti le preguntó a Páez: “¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”. Y la novia de la madre le dijo, en otra oportunidad: “No lo quiero ni ver a Lucio porque me amarga la vida”.

“La jueza le firmó la sentencia de muerte a Lucio”

Anteayer, la abuela de Lucio, Silvia Gómez, se mostró confiada con lo que pueda resolver el tribunal pampeano el próximo 2 de febrero. Habló de que espera que se dicte “una condena ejemplar” para la madre de la víctima y su novia, acusadas de homicidio agravado y abuso. La anciana criticó, en una radio de Santa Fe, a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor N.º 1 de General Pico por ser, en su opinión, quien “le firmó la sentencia de muerte” a su nieto al devolverle en su momento la tenencia a su madre.

El 22 de diciembre último, la fiscalía que interviene en el juicio pidió que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del homicidio calificado y abuso sexual, delitos que prevén la prisión perpetua. Por su parte, la querella introdujo en su acusación el agravante de odio de género; y reclamó las mismas condenas, mientras que las defensas, en cambio, plantearon la hipótesis de un hecho preterintencional, es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño, pero no la muerte.

Lucio Dupuy archivo

El debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía, cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no y, dependiendo de ello, luego se realizará una segunda audiencia para dar a conocer el monto de las penas, en caso de que se las hallara responsables de un delito que no prevea como único castigo la prisión perpetua, explicaron los voceros.

De acuerdo a la acusación, ambas imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Declaró la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa

Según la autopsia, el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. Tras la muerte de Lucio se determinó que la víctima había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Qué dijeron las acusadas en el juicio

Al declarar como acusada en el juicio, Páez reconoció que golpeó a Lucio: “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé”, contó. “Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. Él me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”, agregó sobre el estado del niño.

Juicio por el homicidio de Lucio Dupuy, crimen por el que están acusadas la madre y la novia de la madre Poder Judicial de La Pampa

Por su parte, la madre de Lucio, Espósito Valenti, dijo que esa mañana al salir de su casa lo dejó “con vida” al cuidado de su novia y que al día de hoy sigue “sin poder creer” lo ocurrido. Además, apuntó al padre de Lucio, al asegurar que “en todo momento se desentendió de la criatura”, tras lo cual agregó: “Tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigaíl. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

LA NACION