El dramático testimonio del tío de Joaquín: “De la forma que le destrozaron la cabeza no fue solo un chico de 13 años”

El tío de Joaquín Sperani Flores, el adolescente de 14 años que fue asesinado en la localidad cordobesa de Laboulaye y hecho por el cual su mejor amigo confesó y está demorado, dijo a LN+ que de acuerdo a lo que vio en el cuerpo del niño, y luego constató con la autopsia, su sobrino fue golpeado por más de una persona y apuntó a que en el colegio había mucho bullying. “Evidentemente a Joaco, de la forma en la que le destrozaron la cabeza, no lo mató solo un chico de 13 años. Se ve que fueron más personas, no un adulto, sí dos o tres chicos más”, dijo hoy el hombre.

“Esta mañana entré en la sala velatoria y en la cabeza tiene dos agujeros de 20 mm. Este chico solo no lo mató, tiene dos agujeros, el ojo derecho está destrozado, pobrecito… por eso sé que no le pegó un solo golpe [como aseguró el joven en su declaración], le pegó uno y siguió”, dijo muy afectado el tío del menor, de nombre Esteban, a LN+ sobre lo que habría hecho el mejor amigo de la víctima.

El sospechoso, quien ayer, pasados tres días de la desaparición de Joaquín, confesó haberlo matado en una casa abandonada a 100 metros del colegio al que asistía y en donde fue visto vivo por última vez es por el momento el único detenido.

“Hubo maldad, no lo puedo entender, era su mejor amigo”, dijo Esteban y sumó: “De la forma en que está muerto mi sobrino, no es que le pegó con un palo y se le fue la mano. No creo que haya un adulto [como responsable], sí dos o tres chicos más y le pido a la Justicia que nos diga que está pasando, sí sabemos que el pibe confesó, pero nada más”.

Por otra parte, argumentó que el mejor amigo de su sobrino “es más chico” físicamente que Joaquín, por lo que no habría tenido la fuerza suficiente para realizarle tanto daño.

Sobre esa hipótesis, fue consultado sobre si cree que su sobrino sufría bullying, a lo que afirmó que “es posible”, ya que es algo usual en ese colegio.

“Tengo a mi hijo de la misma edad en ese colegio, y también sufrió problemas de bullying pobrecito porque usa lentes, pero jamás pensamos que iban a llegar a esto”, afirmó.

Ante los dichos de la directora del colegio sobre que “no pasa” nada malo en la escuela que pudiera haber dado indicios de lo que ocurriría, Esteban dijo: “Yo le pregunto a la directora qué pasó con el pibe mío hace un mes que lo golpearon a la salida de la escuela, le rompieron los lentes, que ella me diga a mí qué pasó ¿dice que son cosas de chicos? En la escuela esta va a haber que hacer algo, un policía que cuide, no sé, yo no sé de escuelas y enseñanza, pero que hagan algo, porque se nos va a ir de las manos, va a haber otro Joaquín porque hay mucho descontrol. Cada vez que paso los chicos están afuera”.

Por último, tras decir que su sobrino y él eran muy cercanos y que el adolescente era “muy bueno y no le gustaba pelear”, pidió que las autoridades ayuden a dilucidar su crimen. “Hay que saber por qué un chico de 13 o 14 años mata a otro con tanta alevosía, y que los papás lo contengan con buena ayuda psicológica, que lo ayuden”, dijo.

El hecho

El jueves pasado fue la última vez que Joaquín fue visto con vida en las inmediaciones de la escuela. Una filmación de una cámara de seguridad lo captó junto al sospechoso. La denuncia por la desaparición del adolescente fue hecha por su madre la noche del jueves.

Tras comenzar la búsqueda, el detenido, quien tenía el teléfono móvil de la víctima, aportó datos incorrectos de por dónde habían salido de la escuela y hacia dónde habían ido por lo que las búsquedas siguieron el patrón que el adolescente aportaba.

Ayer domingo, el cuerpo de Joaquín fue encontrado a cien metros de la escuela, en una casa abandonada a las que algunos vecinos califican de “aguantadero” de los estudiantes.

Como contó LA NACION fue un vecino de esa vivienda el que les recomendó a los primos de Joaquín, que integraban el grupo de autoconvocados coordinados por la policía, que buscaran en esa propiedad.

Según afirmó el jefe Departamental de Policía, comisario mayor Enrique Carreras, el menor detenido habría actuado solo.

